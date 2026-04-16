TÜİK açıkladı: Mart’ta 159 bin taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Mart ayı Motorlu Kara Taşıtları verilerini yayımladı. Buna göre; Mart ayında 159 bin 931 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.



Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %50,2'sini otomobil, %34,8'ini motosiklet, %10,1'ini kamyonet, %1,7'sini kamyon, %1,6'sını traktör, %1,0'ını minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %31,3 ARTTI



Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette %51,0, otomobilde %27,2, traktörde %19,3, minibüste %17,7, kamyonette %12,8, otobüste %4,5 artarken özel amaçlı taşıtta %28,9 ve kamyonda %10,5 azaldı.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %18,3 AZALDI



Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı otobüste %12,6, minibüste %2,6 artarken traktörde %50,1, özel amaçlı taşıtta %34,2, kamyonda %25,3, motosiklette %21,2, otomobilde %15,4 ve kamyonette %15,0 azaldı.



TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI MART AYI SONU İTİBARIYLA 34 MİLYON 23 BİN 986 OLDU



Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %51,8'ini otomobil, %21,2'sini motosiklet, %14,6'sını kamyonet, %6,8'ini traktör, %3,1'ini kamyon, %1,6'sını minibüs, %0,6'sını otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

MART AYINDA 870 BİN 992 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI



Mart ayında devri(1) yapılan taşıtların %68,6'sını otomobil, %14,8'ini kamyonet, %9,7'sini motosiklet, %2,8'ini traktör, %1,8'ini kamyon, %1,6'sını minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



MART AYINDA 80 BİN 348 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI



Mart ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %15,5'i Renault, %8,2'si Toyota, %7,4'ü Peugeot, %6,9'u Volkswagen, %6,1'i Hyundai, %5,9'u TOGG, %5,1'i Fiat, %5,0'ı Opel, %5,0'ı Citroen, %4,3'ü Skoda, %3,3'ü Mercedes-Benz, %3,1'i Kia, %3,0'ı BMW, %2,6'sı Ford, %2,2'si Audi, %2,0'ı Volvo, %1,9'u Mini, %1,7'si Chery, %1,6'sı Nissan, %1,2'si Tesla ve %8,4'ü diğer(2) markalardan oluştu.



OCAK-MART DÖNEMİNDE 426 BİN 342 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI



Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %14,4 azalarak 426 bin 342 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı da %23,1 artarak 13 bin 42 adet oldu. Böylece Ocak-Mart döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 413 bin 300 adet artış gerçekleşti.

OCAK-MART DÖNEMİNDE TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN %41,1'İ BENZİN YAKITLIDIR



Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 224 bin 627 adet otomobilin %41,1'i benzin, %31,5'i hibrit, %18,2'si elektrikli, %8,6'sı dizel ve %0,6'sı LPG yakıtlıdır. Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 611 bin 509 adet otomobilin ise %32,4'ü dizel, %31,0'ı benzin, %29,8'i LPG, %4,4'ü hibrit ve %2,3'ü elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(3) otomobillerin oranı ise %0,2'dir.

OCAK-MART DÖNEMİNDE EN FAZLA 1300 VE ALTI SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİL KAYDI YAPILDI



Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 224 bin 627 adet otomobilin %33,2'si 1300 ve altı, %15,9'u 1401-1500, %13,2'si 1501-1600, %9,6'sı 1301-1400, %9,1'i 1601-2000, %0,8'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.



OCAK-MART DÖNEMİNDE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN 94 BİN 476'SI GRİ RENKLİDİR



Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 224 bin 627 adet otomobilin %42,1'i gri, %25,6'sı beyaz, %11,2'si siyah, %10,4'ü mavi, %5,3'ü yeşil, %3,5'i kırmızı, %1,3'ü kahverengi, %0,3'ü turuncu, %0,2'si sarı ve %0,2'si diğer renklidir.