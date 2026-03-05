TÜİK açıkladı: Mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı verilerini yayımladı. Buna göre; Mevsimlik tarım işçilerinin ortalama günlük ücretleri 2025 yılında %37,8 arttı.

Tarımsal işletmelerde 2025 yılında mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri bir önceki yıla göre %37,8 artarak 1 299 TL, sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise %42,1 artarak 37 bin 305 TL oldu.

Mevsimlik erkek işçi ücretleri %40,6 artış göstererek 1 416 TL olurken, kadın işçilerin günlük ücretleri ise %34,1 artış göstererek 1 193 TL oldu.

Sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücret, erkek işçiler için %43,4 oranında artarak 39 bin 843 TL olurken, kadın işçiler için %22,1 artarak 23 bin 598 TL oldu.

MEVSİMLİK İŞÇİLERDE EN YÜKSEK GÜNLÜK ÜCRET RİZE İLİNDE ÖDENDİ

Tarımsal işletmelerde 2025 yılında mevsimlik tarım işçilerine yapılan en yüksek günlük ücret ödemesi erkek işçiler için 3 bin 283 TL, kadın işçiler için 3 bin 75 TL ile Rize ilinde gerçekleşti. En düşük ücret ödemesi ise erkek işçiler için 1 037 TL ile Ankara, kadın işçiler için ise 976 TL ile Hatay ilinde gerçekleşti.

SÜREKLİ ERKEK İŞÇİLERDE EN YÜKSEK AYLIK ÜCRET NİĞDE İLİNDE GERÇEKLEŞTİ

Tarımsal işletmelerde sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücretlere bakıldığında, erkek işçilere 53 bin 927 TL ile Niğde'nin, kadın işçilere 25 bin 521 TL ile İzmir'in en yüksek ödemenin yapıldığı iller olduğu görüldü. En düşük ücretler ise, erkek işçiler için 26 bin 186 TL, kadın işçiler için 23 bin 40 TL ile Antalya ilinde gerçekleşti.