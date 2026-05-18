TÜİK açıkladı: Nisan’da 182 bin taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Nisan ayı Motorlu Kara Taşıtları verilerini yayımladı. Buna göre; Nisan ayında 182 bin 34 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %45,0'ını otomobil, %38,5'ini motosiklet, %11,6'sını kamyonet, %1,9'unu traktör, %1,9'unu kamyon, %0,6'sını minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %13,8 ARTTI



Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta %52,8, traktörde %41,8, kamyonette %30,6, kamyonda %26,7, motosiklette %25,7, otomobilde %1,9 artarken minibüste %26,9 ve otobüste %10,1 azaldı.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %5,2 AZALDI



Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı otobüste %32,8, kamyonette %21,6, özel amaçlı taşıtta %11,0, kamyonda %4,8, otomobilde %1,9 artarken traktörde %33,7, minibüste %25,5 ve motosiklette %16,1 azaldı.



TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI NİSAN AYI SONU İTİBARIYLA 34 MİLYON 199 BİN 933 OLDU



Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %51,8'ini otomobil, %21,3'ünü motosiklet, %14,5'ini kamyonet, %6,8'ini traktör, %3,1'ini kamyon, %1,6'sını minibüs, %0,6'sını otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

NİSAN AYINDA 919 BİN 896 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI



Nisan ayında devri(1) yapılan taşıtların %65,8'ini otomobil, %15,1'ini kamyonet, %11,4'ünü motosiklet, %3,2'sini traktör, %2,1'ini kamyon, %1,7'sini minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %14,0'ı Renault, %9,9'u Volkswagen, %7,0'ı Toyota, %6,7'si Hyundai, %6,5'i Peugeot, %5,1'i Citroen, %4,8'i Opel, %4,8'i TOGG, %4,7'si Fiat, %4,5'i Skoda, %3,3'ü Kia, %3,1'i Mercedes-Benz, %2,5'i Chery, %2,4'ü Volvo, %2,4'ü BMW, %2,1'i Audi, %2,0'ı Nissan, %1,8'i Mini, %1,5'i Ford, %1,2'si Dacia ve %9,9'u diğer(2) markalardan oluştu.

Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %11,9 azalarak 608 bin 376 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %28,7 artarak 18 bin 755 adet oldu. Böylece Ocak-Nisan döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 589 bin 621 adet artış gerçekleşti.

OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN %40,0'I BENZİN YAKITLIDIR



Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 306 bin 534 adet otomobilin %40,0'ı benzin, %32,5'i hibrit, %18,7'si elektrikli, %8,1'i dizel ve %0,7'si LPG yakıtlıdır. Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 697 bin 89 adet otomobilin ise %32,2'si dizel, %31,0'ı benzin, %29,6'sı LPG, %4,5'i hibrit ve %2,4'ü elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(3) otomobillerin oranı ise %0,2'dir.

OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE EN FAZLA 1300 VE ALTI SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİL KAYDI YAPILDI



Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 306 bin 534 adet otomobilin %32,5'i 1300 ve altı, %16,1'i 1401-1500, %13,2'si 1501-1600, %9,7'si 1301-1400, %8,9'u 1601-2000, %0,9'u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.



OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN 129 BİN 484'Ü GRİ RENKLİDİR



Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 306 bin 534 adet otomobilin %42,2'si gri, %25,3'ü beyaz, %11,4'ü siyah, %10,0'ı mavi, %5,5'i yeşil, %3,6'sı kırmızı, %1,3'ü kahverengi, %0,3'ü turuncu, %0,3'ü sarı ve %0,1'i diğer renklidir.

