TÜİK açıkladı: Sanayi üretimi arttı

Yayımlanan verilere göre;

SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %2,2 ARTTI



Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2026 yılı Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %4,1 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %2,4 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,2 azaldı.