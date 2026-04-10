TÜİK açıkladı: Sanayi üretimi arttı

Yayımlanan verilere göre;
SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %2,2 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2026 yılı Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %4,1 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %2,4 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,2 azaldı.
SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %2,6 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,4 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %3,3 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,6 azaldı.
SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ DEĞİŞİM ORANLARI (%), ŞUBAT 2026
.