Haberler Ekonomi Haberleri TÜİK açıkladı: Sanayi üretimi arttı
Giriş Tarihi: 10.04.2026 10:24 Son Güncelleme: 10.04.2026 10:26

TÜİK açıkladı: Sanayi üretimi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Sanayi Üretim Endeksi Şubat 2026" verilerini yayımladı.

TÜİK açıkladı: Sanayi üretimi arttı
Yayımlanan verilere göre;

SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %2,2 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2026 yılı Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %4,1 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %2,4 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,2 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %2,6 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,4 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %3,3 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,6 azaldı.

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ DEĞİŞİM ORANLARI (%), ŞUBAT 2026

