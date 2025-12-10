TÜİK açıkladı: Sanayi üretimi ekimde yıllık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı ekim ayı sanayi üretimi istatisklerini açıkladı.

Buna göre; Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %9,4 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,9 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,6 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %0,8 AZALDI



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %0,9 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,2 azaldı.