Haberler Ekonomi Haberleri TÜİK açıkladı! Sanayinin bu kolunda aylık üretim yüzde 5,8 arttı
Giriş Tarihi: 8.05.2026 10:13 Son Güncelleme: 8.05.2026 10:19

Türkiye’de sanayi üretimi 2026 yılının mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre düşüş gösterdi. Üretimde daralma yaşansa da elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımı sektöründe endeksin yüzde 5,8 artış göstermesi dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre Sanayi Üretim Endeksi yıllık bazda yüzde 1,1 aylık bazda ise yüzde 0,8 azaldı.

EN SERT DÜŞÜŞ MADENCİLİK VE TAŞ OCAKLARINDA

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde en sert düşüş madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe görüldü. Söz konusu sektörde endeks mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 geriledi. Aylık bazda gerileme ise yüzde 1,6 seviyesinde.

İMALAT SANAYİDE ZAYIF GÖRÜNÜM

İmalat sanayinde de zayıf görünüm devam etti. İmalat sanayi sektörü endeksi yıllık bazda yüzde 1,3, aylık bazda yüzde 1,1 gerileme kaydetti.

ENERJİ SEKTÖRÜ YÜKSELDİ

Buna karşın enerji tarafında yükseliş dikkat çekti. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımı sektöründe endeks yüzde 5,8 artış gösterdi. Sektörde üretim mart ayında bir önceki aya göre ise yüzde 3,9 arttı.

Veriler, sanayi üretiminde genel görünümün zayıfladığını ortaya koyarken, enerji üretimindeki artışın toplam daralmayı sınırladığı değerlendiriliyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TÜİK #İMALAT SANAYİ

