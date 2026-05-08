TÜİK açıkladı! Sanayinin bu kolunda aylık üretim yüzde 5,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre Sanayi Üretim Endeksi yıllık bazda yüzde 1,1 aylık bazda ise yüzde 0,8 azaldı.

EN SERT DÜŞÜŞ MADENCİLİK VE TAŞ OCAKLARINDA

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde en sert düşüş madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe görüldü. Söz konusu sektörde endeks mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 geriledi. Aylık bazda gerileme ise yüzde 1,6 seviyesinde.