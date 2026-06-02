TÜİK açıkladı: Sinema salonu sayısı 2 bini aştı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Sinema ve Gösteri Sanatları İstatistiklerini yayımladı. Buna göre; Sinema salonu sayısı 2 bin 161 oldu.

Sinema Genel Müdürlüğü verilerine göre 2025 yılında 417'si ilk defa olmak üzere sinema salonlarında toplam 771 film gösterildi. İlk defa gösterime giren 417 filmin 159'u yerli, 258'i yabancı film oldu. 2025 yılında sinema salonu sayısı 2 bin 161 olurken, sinema salonlarındaki koltuk sayısı 253 bin 364 oldu.

SİNEMA SEYİRCİ SAYISI 27 MİLYON 657 BİN 591 OLDU

Sinema seyirci sayısı bir önceki yıla göre %15,0 azalarak 27 milyon 657 bin 591 kişi oldu. Yerli film seyirci sayısı %18,3 azalarak 15 milyon 96 bin 336 kişi olurken, yabancı film seyirci sayısı %10,7 azalarak 12 milyon 561 bin 255 kişi oldu.

TİYATRO SALONU SAYISI 1 101 OLDU



Tiyatro salonu sayısı 2024/'25 sezonunda 1 101 olurken tiyatro salonu koltuk sayısı 494 bin 184 oldu.

DEVLET TİYATROLARI TARAFINDAN OYNANAN ESER GÖSTERİ SAYISI 6 BİN 667 OLDU

Devlet Tiyatroları tarafından 2024/'25 sezonunda 99'u telif eser, 138'i çeviri eser olmak üzere toplam 237 eser oynandı. 2024/'25 sezonunda Devlet Tiyatroları tarafından oynanan yetişkin eseri gösteri sayısı 5 bin 55 olurken çocuk eser gösteri sayısı 1 612 oldu. Devlet Tiyatroları seyirci sayısı bu sezonda 1 milyon 951 bin 41 oldu.

Tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı 2024/'25 sezonunda geçen sezona göre %4,8 artarak 10 bin 216 oldu. Tiyatro salonlarında oynanan çeviri eser seyirci sayısı %14 artarak 2 milyon 459 bin 735 olurken, telif eser seyirci sayısı geçen sezona göre %2,9 azalarak 5 milyon 723 bin 522 oldu.

TİYATRO SALONLARINDA OYNANAN ÇOCUK ESERİ GÖSTERİ SAYISI 13 BİN 156 OLDU

2024/'25 sezonunda tiyatro salonlarında oynanan çocuk eseri gösteri sayısı %5,5 artarak 13 bin 156 olurken yetişkin eseri gösteri sayısı %5,7 azalarak 21 bin 619 oldu. Aynı sezonda çocuk eseri seyirci sayısı %5,3 artarken, yetişkin eseri seyirci sayısı ise %0,1 arttı.

OPERA VE BALE SEYİRCİ SAYISI 511 BİN 376 OLDU

Türkiye'de 2024/'25 sezonunda 6 ilde Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne bağlı salonlarda opera ve bale gösterisi yapıldı. Opera ve bale seyirci sayısı bir önceki sezona göre %16,5 artarken, gösteri sayısı %21,8 arttı.

ORKESTRA, KORO VE TOPLULUK SEYİRCİ SAYISI 436 BİN 227 OLDU

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı 6 orkestra, 11 koro ve 11 topluluk faaliyet gösterdi. Orkestra, koro ve topluluklarda seyirci sayısı %11,0 azalarak 436 bin 227 oldu. Orkestra seyirci sayısı geçen sezona göre %15,3 azalırken, koro seyirci sayısı %27,6 arttı, topluluk seyirci sayısı ise %25,5 azalarak 142 bin 766 oldu.

