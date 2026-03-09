TÜİK açıkladı: Şubat ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Şubat ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranlarını yayımladı. Buna göre; Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu.



Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %7,61, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %7,06 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.



Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, külçe altın %5,57 ve mevduat faizi (brüt) %0,49 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %0,35, Euro %0,54 ve Amerikan Doları %1,30 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın %5,03 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) %0,03, DİBS %0,86, Euro %1,05 ve Amerikan Doları %1,81 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %21,15, TÜFE ile indirgendiğinde ise %17,85 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Amerikan Doları, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %2,46, TÜFE ile indirgendiğinde ise %5,12 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %48,45, TÜFE ile indirgendiğinde ise %42,09 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde Amerikan Doları Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %3,85, TÜFE ile indirgendiğinde ise %7,97 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %67,25, TÜFE ile indirgendiğinde ise %62,20 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.



Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından BIST 100 endeksi %11,73, Euro %7,50, DİBS %5,06 ve mevduat faizi (brüt) %5,00 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %5,36 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise BIST 100 endeksi %8,36, Euro %4,26, DİBS %1,89 ve mevduat faizi (brüt) %1,83 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %8,22 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.