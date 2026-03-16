TÜİK açıkladı: Şubat’ta 121 bin taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı şubat ayı Motorlu Kara Taşıtları verilerini yayımladı. Buna göre; Şubat ayında 121 bin 791 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %51,9'unu otomobil, %30,3'ünü motosiklet, %11,7'sini kamyonet, %2,5'ini kamyon, %1,7'sini traktör, %1,1'ini minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette %36,2, traktörde %13,4 artarken özel amaçlı taşıtta %60,3, kamyonette %46,3, kamyonda %37,0, minibüste %26,6, otomobilde %22,1 ve otobüste %11,0 azaldı.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %11,0 AZALDI



Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonette %13,7 artarken traktörde %54,6, minibüste %31,4, özel amaçlı taşıtta %19,5, otobüste %19,4, motosiklette %17,5, otomobilde %8,1 ve kamyonda %0,2 azaldı.



TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI ŞUBAT AYI SONU İTİBARIYLA 33 MİLYON 869 BİN 80 OLDU



Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %51,7'sini otomobil, %21,2'sini motosiklet, %14,6'sını kamyonet, %6,9'unu traktör, %3,1'ini kamyon, %1,6'sını minibüs, %0,6'sını otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

ŞUBAT AYINDA 806 BİN 588 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI



Şubat ayında devri(1) yapılan taşıtların %69,0'ını otomobil, %15,4'ünü kamyonet, %8,1'ini motosiklet, %2,9'unu traktör, %2,1'ini kamyon, %1,7'sini minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



ŞUBAT AYINDA 63 BİN 171 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI



Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %14,8'i Renault, %11,0'ı Toyota, %7,2'si Volkswagen, %5,9'u Hyundai, %5,3'ü Fiat, %4,8'i Peugeot, %4,7'si Skoda, %4,7'si Opel, %4,7'si TOGG, %4,3'ü Citroen, %3,1'i BYD, %3,0'ı Chery, %2,9'u Ford, %2,8'i Mercedes-Benz, %2,7'si Kia, %2,3'ü Nissan, %2,1'i BMW, %2,1'i Audi, %2,0'u Mini, %1,5'i Volvo ve %8,4'ü diğer(2) markalardan oluştu.



OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE 266 BİN 411 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI



Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %11,9 azalarak 266 bin 411 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı da %15,2 artarak 8 bin 186 adet oldu. Böylece Ocak-Şubat döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 258 bin 225 adet artış gerçekleşti.

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN %42,5'İ BENZİN YAKITLIDIR



Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 144 bin 279 adet otomobilin %42,5'i benzin, %29,8'i hibrit, %18,2'i elektrikli, %9,0'ı dizel ve %0,5'i LPG yakıtlıdır. Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 523 bin 423 adet otomobilin ise %32,4'ü dizel, %31,0'ı benzin, %29,9'u LPG, %4,2'si hibrit ve %2,3'ü elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(3) otomobillerin oranı ise %0,2'dir.

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE EN FAZLA 1300 VE ALTI SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİL KAYDI YAPILDI



Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 144 bin 279 adet otomobilin %32,4'ü 1300 ve altı, %16,1'i 1401-1500, %13,5'i 1501-1600, %9,9'u 1301-1400, %9,1'i 1601-2000, %0,8'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.



OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN 60 BİN 942'Sİ GRİ RENKLİDİR



Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 144 bin 279 adet otomobilin %42,2'si gri, %25,7'si beyaz, %10,9'u siyah, %10,5'i mavi, %5,3'ü yeşil, %3,3'ü kırmızı, %1,3'ü kahverengi, %0,3'ü turuncu, %0,3'ü sarı ve %0,2'si diğer renklidir.