TÜİK açıkladı: Süt, peynir, yoğurt, kefir ve ayran üretimi arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Ocak ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerini yayımladı. Buna göre; Ticari süt işletmelerince 944 bin 926 ton inek sütü toplandı



Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,4 arttı.



Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi %3,1 arttı, ayran ve kefir üretimi %6,9 arttı, yoğurt üretimi %13,8 arttı, içme sütü üretimi %4,1 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi %1,3 azaldı.

Bir önceki ay 930 bin 898 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Ocak ayında %1,5 oranında artarak 944 bin 926 ton oldu.

Bir önceki ay 139 bin 862 ton olan içme sütü üretimi Ocak ayında %12,3 oranında artarak 157 bin 106 ton olarak gerçekleşti.