TÜİK açıkladı: Tarım ÜFE kasımda aylık bazda geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı kasım ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; Tarım-ÜFE'de (2020=100), 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %1,56 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,97 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,45 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %37,58 artış gerçekleşti.



Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %1,75 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %1,66 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde %1,07 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde %0,69 azalış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde %0,03 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %2,17 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup %122,79 artış ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup %38,02 azalış ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.