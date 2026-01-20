TÜİK açıkladı: Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi kasımda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı kasım ayı Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) verilerini yayımladı. Buna göre; Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık %34,24 arttı, aylık %1,84 arttı



Tarım-GFE'de (2020=100), 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %1,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,43 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %34,24 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,44 artış gerçekleşti.



Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %1,96 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %1,10 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %35,49 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %27,01 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup %65,48 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup %4,51 artış ile enerji ve yağlayıcılar oldu.