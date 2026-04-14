TÜİK açıkladı: Tavuk eti ve yumurta üretiminde dikkat çeken gelişme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayına ilişkin Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini açıkladı.
YILLIK BAZDA ÜRETİM ARTIŞI SÜRÜYOR
Şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre: Tavuk yumurtası üretimi %17,6 arttı. Kesilen tavuk sayısı %5,9 yükseldi. Tavuk eti üretimi ise %4,4 artış gösterdi.
Ocak-Şubat dönemine bakıldığında da artış eğiliminin sürdüğü görüldü. İki aylık dönemde:
Benzer şekilde tavuk yumurtası üretimi de bir önceki aya göre düşüş gösterdi. Ocakta 1 milyar 902 milyon 299 bin adet olan üretim, şubatta %4,3 azalarak 1 milyar 820 milyon 97 bin adede indi.