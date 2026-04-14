TÜİK açıkladı: Tavuk eti ve yumurta üretiminde dikkat çeken gelişme

Giriş Tarihi: 14.04.2026 10:13

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretim verilerini açıkladı. Veriler, yıllık bazda güçlü artışlara işaret etti. Aylık bazda İSE üretimde sınırlı bir geri çekilme yaşandığı görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayına ilişkin Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini açıkladı.

YILLIK BAZDA ÜRETİM ARTIŞI SÜRÜYOR

Şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre: Tavuk yumurtası üretimi %17,6 arttı. Kesilen tavuk sayısı %5,9 yükseldi. Tavuk eti üretimi ise %4,4 artış gösterdi.

Ocak-Şubat dönemine bakıldığında da artış eğiliminin sürdüğü görüldü. İki aylık dönemde:

  • Tavuk yumurtası üretimi %16,3 arttı.
  • Kesilen tavuk sayısı %4,4 yükseldi.
  • Tavuk eti üretimi %3,3 artış kaydetti.

AYLIK BAZDA SINIRLI GERİLEME

Buna karşın üretimde aylık bazda düşüş yaşandı.

Ocak ayında 238 bin 794 ton olan tavuk eti üretimi, şubatta %4,6 azalarak 227 bin 793 tona geriledi.

Benzer şekilde tavuk yumurtası üretimi de bir önceki aya göre düşüş gösterdi. Ocakta 1 milyar 902 milyon 299 bin adet olan üretim, şubatta %4,3 azalarak 1 milyar 820 milyon 97 bin adede indi.

