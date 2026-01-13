TÜİK açıkladı: Toplam ciro arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ciro Endeksleri verisini açıkladı.

Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2025 yılı Kasım ayında yıllık yüzde 37,3 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Kasım ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 34,6 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 47,6 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 36,8 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 39,3 arttı.

TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 3,7 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2025 yılı Kasım ayında aylık yüzde 3,7 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Kasım ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,5 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 8,0 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 2,6 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 2,6 arttı.