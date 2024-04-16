TÜİK açıkladı! Toplam ciro yıllık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Şubat ayı ciro endekslerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Şubat ayında yıllık yüzde 85,1 arttı.



Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Şubat ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 77,3 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 104,0 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 83,7 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 103,8 arttı.



TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 6,3 ARTTI



Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi Şubatta aylık yüzde 6,3 arttı.



Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Şubat ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,6 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 8,0 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 5,7 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 9,6 arttı.