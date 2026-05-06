TÜİK açıkladı: Trafik kazalarında bilanço belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Karayolu Trafik Kaza İstatistiklerini yayımladı. Buna göre; Türkiye'de 288 bin 321 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Ülkemiz karayolu ağında 2025 yılında toplam 1 milyon 549 bin 574 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1 milyon 261 bin 253 adedi sadece maddi hasarlı, 288 bin 321 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazasıdır. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının %86,5'i yerleşim yeri içinde %13,5'i ise yerleşim yeri dışında gerçekleşti.

TRAFİK KAZALARINDA 2025 YILINDA 6 BİN 35 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 403 BİN 937 KİŞİ YARALANDI

Türkiye'de 2025 yılında meydana gelen 288 bin 321 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 2 bin 541 kişi kaza yerinde, 3 bin 494 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Karayolu trafik kazalarında 2025 yılında günde ortalama 789,9 ölümlü yaralanmalı kaza, 16,5 ölüm ve 1106,7 yaralanma meydana geldi.

BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE TRAFİK KAZALARINDAKİ TOPLAM ÖLÜ SAYISI %5,0 AZALDI, YARALI SAYISI İSE %4,9 ARTTI

Türkiye'de 2025 yılında 2024 yılına göre trafikteki motorlu kara taşıtı sayısı %7,4, toplam kaza sayısı %7,3, ölümlü yaralanmalı kaza sayısı %8,0, maddi hasarlı kaza sayısı %7,1 ve yaralı sayısı %4,9 arttı. Toplam ölü sayısı ise %5,0 azaldı.

TÜRKİYE'DE 2025 YILINDA 100 BİN TAŞIT BAŞINA 18,0 KARAYOLU TRAFİK KAZASI ÖLÜMÜ MEYDANA GELDİ



Türkiye'deki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 2024 yılında 31,3 milyon iken 2025 yılında 33,6 milyona yükseldi. Karayolu trafik kazalarında ölen kişi sayısı ise 2024 yılında 6 bin 351 iken 2025 yılında 6 bin 35 oldu. Böylece 100 bin motorlu kara taşıtı başına düşen trafik kazası ölü sayısı 2024 yılında 20,3 iken 2025 yılında 18,0'a geriledi.



Türkiye'de kayıtlı motorlu kara taşıtları tarafından kat edilen toplam kilometre, verinin mevcut olduğu en son yıl olan 2024 yılı için 382 milyar taşıt-kilometre olarak hesaplandı. Buna göre, 2024 yılında motorlu kara taşıtları tarafından katedilen bir milyar kilometre başına trafik kazalarında 15,7 ölüm ve 1055,2 yaralanma olduğu hesaplandı.

TÜRKİYE'DE 2025 YILINDA EN FAZLA TRAFİK KAZASI ÖLÜMÜ ANKARA'DA MEYDANA GELDİ



İl düzeyinde en fazla ölü sayısı 290 ölüm ile Ankara'da en fazla yaralı sayısı 47 bin 717 yaralı ile İstanbul'da görülürken; en az ölü sayısı 5 ölü ile Ardahan'da en az yaralı sayısı ise 294 yaralı ile yine Ardahan'da gerçekleşti.

ÖLÜMLERİN %57,2'Sİ YERLEŞİM YERİ İÇİNDE MEYDANA GELEN KAZALAR SONUCUNDA OLUŞTU



Yerleşim yeri durumuna göre trafik kazaları incelendiğinde, toplam 288 bin 321 ölümlü yaralanmalı kazanın 249 bin 273'ü yerleşim yeri içinde 39 bin 48'i ise yerleşim yeri dışında meydana geldi. Trafik kazası ölümlerinin %57,2'si, yaralanmaların %82,0'ı yerleşim yeri içinde gerçekleşen kazalar sonucunda, ölümlerin %42,8'i yaralanmaların ise %18,0'ı yerleşim yeri dışında gerçekleşen kazalar sonucunda oluştu.



TRAFİK KAZALARINDA ÖLENLERİN %50,7'SİNİ SÜRÜCÜLER OLUŞTURDU



Ülkemiz karayolu ağında 2025 yılında gerçekleşen trafik kazalarında ölen kişilerin %50,7'si sürücü, %29,3'ü yolcu, %20,0'ı ise yayadır. Yaralanan kişilerin ise %55,6'sı sürücü, %33,9'u yolcu, %10,5'i ise yayadır. Karayolu trafik kazalarında ölenler ve yaralananlar cinsiyetlerine göre incelendiğinde ise ölenlerin %77,8'inin erkek, %22,2'sinin kadın, yaralananların ise %70,0'ının erkek, %30,0'ının kadın olduğu görüldü.

TRAFİK KAZALARINDA BİN 334 MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Taşıt cinslerine göre ölen sürücü ve yolcu sayılarına bakıldığında, 2025 yılında bin 334 motosiklet sürücüsü ve 191 motosiklet yolcusu öldü. Otomobillerde ise bin 2 otomobil sürücüsü ve bin 63 otomobil yolcusu öldü.

İNCİNEBİLİR YOL KULLANICILARI TOPLAM ÖLÜMLERİN %44,4'ÜNÜ OLUŞTURDU



İncinebilir yol kullanıcıları(2) olarak nitelendirilen yayalar, motosiklet, bisiklet ve elektrikli skuter (e-skuter) sürücüleri için 2025 yılındaki ölü sayısı 2 bin 680, yaralı sayısı ise 183 bin 840 olarak gerçekleşti. 2025 yılındaki trafik kazalarında gerçekleşen toplam ölümlerin %44,4'ü, toplam yaralananların ise %45,5'i incinebilir yol kullanıcılarından oluştu.



Yayalar bin 205 ölü sayısı ile incinebilir yol kullanıcıları arasındaki toplam 2 bin 680 ölümün %45,0'ını oluşturdu. Motosiklet sürücüleri bin 334 ölü sayısı ile kazalardaki toplam ölümlerin %22,1'ini, incinebilir yol kullanıcıları arasındaki ölü sayısının ise %49,8'ini oluşturdu.



Yayalar 42 bin 540 yaralı sayısı ile incinebilir yol kullanıcıları arasındaki toplam 183 bin 840 yaralının %23,1'ini oluşturdu. Motosiklet sürücüleri ise 130 bin 578 yaralı ile kazalardaki toplam yaralı sayısının %32,3'ünü, incinebilir yol kullanıcıları arasındaki yaralı sayısının ise %71,0'ını oluşturdu.



65 YAŞ VE ÜZERİ KİŞİLER ÖLÜMLERİN %21,8'İNİ YARALANMALARIN İSE %8,2'SİNİ OLUŞTURDU



Ölümler yaş gruplarına göre incelendiğinde, 0-17 yaş grubu toplam ölümlerin %9,9'unu, 18-24 yaş grubu %16,2'sini, 25-64 yaş grubu % 52,0'ını, 65 yaş ve üzeri kişiler ise %21,8'ini oluşturdu.



Yaralanmalar yaş gruplarına göre incelendiğinde, 0-17 yaş grubu toplam yaralı sayısının %18,8'ini, 18-24 yaş grubu %17,5'ini,ni, 25-64 yaş grubu %55,5'ini, 65 yaş ve üzeri kişiler ise %8,2'sini oluşturdu.



ÖLÜMLÜ YARALANMALI TRAFİK KAZASINA 484 BİN 683 TAŞIT KARIŞTI



Ülkemiz karayolu ağında 2025 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına karışan toplam 484 bin 683 taşıtın %45,2'si otomobil, %31,3'ü motosiklet, %12,5'i kamyonet, %1,9'u minibüs, %1,9'u bisiklet, %1,8'i çekici, %1,5'i otobüs, %1,5'i kamyon, %0,6'sı elektrikli skuter, %0,6'sı traktör ve %0,4'ü ise özel amaçlı, iş makinesi, ambulans, tramvay, tren, at arabası taşıtlarından oluştu. Taşıt türü bilinmeyenlerin oranı ise %0,9'dur.



ÖLÜMLERİN %50,1'İ TEK ARAÇLI KAZALARDA OLUŞTU



Kazaya karışan taşıt sayısına göre kazaların sonuçları değerlendirildiğinde, ölümlerin %50,1'i tek araçlı, %43,0'ı iki araçlı ve %6,9'u çok araçlı kazalarda gerçekleşti. Yaralanmaların ise %55,0'ı iki araçlı, %37,4'ü tek araçlı ve %7,6'sı çok araçlı kazalarda gerçekleşti. Ölümlü yaralanmalı kazaların %54,3'ü iki araçlı, %39,6'sı tek araçlı ve %6,1'i çok araçlı kazalardan oluştu.



KAZAYA NEDEN OLAN KUSURLAR İÇİNDE SÜRÜCÜ KUSURLARI %90,6 İLE İLK SIRADA YER ALDI



Türkiye'de 2025 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 345 bin 489 kusura bakıldığında kusurların %90,6'sının sürücü, %7,7'sinin yaya, %0,8'inin taşıt, %0,6'sının yolcu ve %0,3'ünün yol kaynaklı olduğu görüldü.



Kusurlar alt başlıklara göre incelendiğinde "Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak" kusuru toplam 345 bin 489 kusurun 114 bin 636 adedini oluşturdu ve en sık görülen kusur oldu. "Kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak" 52 bin 974 kusur ile 2025 yılında en sık görülen ikinci kusur olurken, "Arkadan çarpmak" 29 bin 735 kusur ile 2025 yılında en sık görülen üçüncü kusur oldu.



ÖLÜMLÜ YARALANMALI KAZALARIN %65,0'I GÜNDÜZ MEYDANA GELDİ



Ülkemiz karayolu ağında 2025 yılında meydana gelen 288 bin 321 ölümlü yaralanmalı kazanın %65,0'ı gündüz, %33,1'i gece ve %1,9'u alacakaranlıkta oldu.



ÖLÜMLÜ YARALANMALI KAZALAR EN FAZLA AĞUSTOS AYINDA VE CUMA GÜNLERİ OLDU



Türkiye'de 2025 yılında Ağustos ayı %10,4 pay ile en fazla ölümlü yaralanmalı kazanın meydana geldiği ay olurken, Şubat ayı %5,7 pay ile en az kazanın meydana geldiği ay oldu. Haftanın günlerine göre bakıldığında ise ölümlü yaralanmalı kazalar %15,1 pay ile en fazla Cuma günleri ve %13,6 pay ile en az Pazar günleri gerçekleşti.



ÖLÜMLER EN FAZLA YAYAYA ÇARPMA ŞEKLİNDE OLUŞAN KAZALAR SONUCUNDA MEYDANA GELDİ



Ölümler kazanın oluş şekline göre incelendiğinde, en fazla ölümün birinci sırada bin 190 ölüm ile yayaya çarpma, bin 171 ölüm ile yoldan çıkma, bin 124 ölüm ile yandan çarpma şeklindeki kazalar sonucunda meydana geldiği görüldü.

