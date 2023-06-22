TÜİK açıkladı... Türkiye’de trafiğe kayıtlı kaç araç var?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,5'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü motosiklet, yüzde 16,0'ını kamyonet, yüzde 7,8'ini traktör, yüzde 3,4'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

DOĞU MARMARA BÖLGESİNDE 1MİLYON 162 BİN 500 ARAÇ

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Mayıs ayı sonu itibarıyla Doğu Marmara bölgesinde illeri bakıldığında ise Kocaeli ilinde araç sayısı 487 bin 660, Sakarya'da 338 bin 113, Düzce'de 130 bin 384, Bolu'da 128 bin 482, Yalova'da ise 77 bin 861 oldu. Kocaeli ilinde Araç türlerine bakıldığında ise 284 bin 641 otomobil, 10 bin 186 minibüs, 7 bin 76 otobüs, 86 bin 239 kamyonet, 26 bin 510 kamyon, 51 bin 285 motosiklet, 19 bin 993 traktör, bin 730 özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.