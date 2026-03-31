TÜİK açıkladı: Türkiye’nin dış ticaretinde güçlü artış! İhracat 21 milyar doları aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Şubat ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Buna göre; Şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %1,5, ithalat %5,5 arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2026 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %1,5 artarak 21 milyar 49 milyon dolar, ithalat %5,5 artarak 30 milyar 80 milyon dolar olarak gerçekleşti.



OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE İHRACAT %1,3 AZALDI, İTHALAT %2,8 ARTTI



Genel ticaret sistemine göre ihracat 2026 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,3 azalarak 41 milyar 361 milyon dolar, ithalat %2,8 artarak 58 milyar 776 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ŞUBAT AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT %4,4, İTHALAT %12,8 ARTTI



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2026 Şubat ayında %4,4 artarak 19 milyar 99 milyon dolardan, 19 milyar 935 milyon dolara yükseldi.



Şubat ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %12,8 artarak 20 milyar 328 milyon dolardan, 22 milyar 928 milyon dolara yükseldi.



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Şubat ayında 2 milyar 993 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %8,7 artarak 42 milyar 863 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %86,9 oldu.