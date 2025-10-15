TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Ücretli Çalışan İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 904 bin 602 kişi iken, 2025 yılı Ağustos ayında 16 milyon 89 bin 450 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Ağustos ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 3,6 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 7,2 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,6 arttı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDESEL OLARAK DEĞİŞİM GÖSTERMEDİ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzdesel olarak değişim göstermedi.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Ağustos ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,6 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,4 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,2 arttı.

