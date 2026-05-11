Haberler Ekonomi Haberleri TÜİK Başkanı Arabacı görevini devraldı
Giriş Tarihi: 11.05.2026 16:39

TÜİK Başkanı Arabacı görevini devraldı

Türkiye İstatistik Kurumunda (TÜİK) Erhan Çetinkaya, başkanlık görevini Mehmet Arabacı'ya devretti.

AA
Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) yapılan açıklamaya göre, 28 Ocak 2022'den itibaren Kurum Başkanı olarak görev yapan Çetinkaya, görevini 9 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı olarak atanan Arabacı'ya devretti.

Kurumda düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Çetinkaya, görev süresi boyunca yürütülen projeler ve hizmetler hakkında bilgi vererek, Arabacı'ya başarılar diledi.

Arabacı ise Çetinkaya'ya Kuruma yaptığı hizmetler ve katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti, yeni dönemde de kurumun hedef ve vizyonu doğrultusunda, çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Tören, çiçek takdimi ve iyi niyet temennilerinin ardından sona erdi.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
