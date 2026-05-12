TÜİK bir binanın inşaat maliyetini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı İnşaat Maliyet Endeksi verilerini açıkladı.

AYLIK VE YILLIK ARTIŞ SÜRDÜ

Mart 2026'da inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre %2,76 arttı. Geçen yılın aynı ayına kıyasla ise artış oranı %27,24 olarak gerçekleşti. Bu artışta hem malzeme hem de işçilik kalemlerindeki yükseliş etkili oldu.