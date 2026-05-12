TÜİK bir binanın inşaat maliyetini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı İnşaat Maliyet Endeksi verilerini açıkladı.
AYLIK VE YILLIK ARTIŞ SÜRDÜ
Mart 2026'da inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre %2,76 arttı. Geçen yılın aynı ayına kıyasla ise artış oranı %27,24 olarak gerçekleşti. Bu artışta hem malzeme hem de işçilik kalemlerindeki yükseliş etkili oldu.
MALZEME VE İŞÇİLİK ENDEKSİ
Aynı dönemde malzeme endeksi aylık bazda %3,50 artarken, işçilik endeksi %1,54 yükseldi. Yıllık bazda ise malzeme endeksi %25,61, işçilik endeksi %30,07 artış gösterdi. İşçilik tarafındaki yıllık yükselişin, maliyet artışında belirleyici unsurlardan biri olduğu dikkat çekti.
BİNA İNŞAATINDA MALZEME VE İŞÇİLİK
Bina inşaatı özelinde malzeme endeksi aylık %2,23 artarken, işçilik endeksi %1,33 yükseldi. Yıllık bazda ise malzeme endeksi %24,17, işçilik endeksi %29,76 artış kaydetti.