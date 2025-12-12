TÜİK Ekim ayı ihracat-ithalat verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2025 dönemine ait verilerine göre ihracat birim değer endeksi yıllık bazda yüzde 9,6 artış gösterirken, ithalat birim değer endeksindeki artış yüzde 3,7 ile daha sınırlı kaldı.

İHRACAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ %9,6 ARTTI

İhracat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %10,2 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %4,6 arttı, yakıtlarda %5,4 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %10,5 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %7,0 AZALDI

İhracat miktar endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,0 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %13,1 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %5,8 azaldı, yakıtlarda %19,7 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,8 azaldı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ %3,7 ARTTI

İthalat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %7,3 arttı, yakıtlarda %5,1 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %2,8 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %2,9 arttı.

İthalat miktar endeksi %3,3 arttı

İthalat miktar endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %15,3 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %5,1 arttı, yakıtlarda %1,8 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %1,4 arttı.

MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT %1,5 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2025 Eylül ayında 140,5 iken 2025 Ekim ayında %1,5 oranında azalarak 138,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2024 yılı Ekim ayında 153,9 iken 2025 yılı Ekim ayında %7,0 oranında azalarak 143,1 oldu.

MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT %6,1 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2025 Eylül ayında 120,7 iken 2025 Ekim ayında %6,1 oranında artarak 128,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2024 yılı Ekim ayında 120,6 iken 2025 yılı Ekim ayında %3,3 oranında artarak 124,6 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ YÜZDE 91,2 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2024 yılı Ekim ayında 86,2 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 5,0 puan artarak, 2025 yılı Ekim ayında 91,2 oldu.