TÜİK ekonomik güven endeksini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ve Nisan ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre ekonomik güven endeksi Nisan ayında düşüş kaydederken, sektör bazlı göstergelerde ise karışık bir görünüm ortaya çıktı.

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ GERİLEDİ

Mart ayında 97,9 seviyesinde bulunan ekonomik güven endeksi, Nisan ayında yüzde 1,5 azalarak 96,4 değerine indi. Böylece genel ekonomik görünüme ilişkin güven algısında sınırlı bir zayıflama yaşandı.