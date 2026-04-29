TÜİK ekonomik güven endeksini açıkladı

Haberler Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 29.04.2026 10:05 Son Güncelleme: 29.04.2026 10:06

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksi Nisan ayında 96,4 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ve Nisan ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre ekonomik güven endeksi Nisan ayında düşüş kaydederken, sektör bazlı göstergelerde ise karışık bir görünüm ortaya çıktı.

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ GERİLEDİ

Mart ayında 97,9 seviyesinde bulunan ekonomik güven endeksi, Nisan ayında yüzde 1,5 azalarak 96,4 değerine indi. Böylece genel ekonomik görünüme ilişkin güven algısında sınırlı bir zayıflama yaşandı.

TÜKETİCİ GÜVENİ SINIRLI ARTTI

Nisan ayında tüketici güven endeksi aylık bazda yüzde 0,5 artarak 85,5 seviyesine yükseldi. Artış sınırlı kalırken, tüketici tarafında temkinli iyileşme sinyali verildi.

REEL KESİM VE HİZMET SEKTÖRÜNDE DÜŞÜŞ

İmalat sanayisini kapsayan reel kesim güven endeksi Nisan ayında yüzde 1,4 azalarak 98,6 seviyesine geriledi.

Hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 3,1 düşüşle 109,7 değerini aldı. Bu veri, hizmet tarafında güven kaybının daha belirgin olduğuna işaret etti.

PERAKENDEDE DÜŞÜŞ, İNŞAATTA ARTIŞ

Perakende ticaret sektörü güven endeksi Nisan ayında yüzde 1,8 azalarak 111,6 seviyesine indi.

Buna karşılık inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 artışla 83,6 seviyesine yükselerek sektörler arasında pozitif ayrıştı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
