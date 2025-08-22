TÜİK ile Sıfır Atık Vakfı arasında işbirliği

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Sıfır Atık Vakfı arasında sıfır atık alanındaki çalışmaların veriye dayalı olarak yürütülmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Protokol 3 yıl süreyle geçerli olacak. Sıfır Atık Vakfı'nda düzenlenen törene, TÜİK Başkanı Dr. Erhan Çetinkaya ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş katıldı. Protokol kapsamında; Türkiye'de sıfır atık alanındaki verilerin güvenilir şekilde toplanması, analiz edilmesi ve kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılması hedefleniyor. Sıfır Atık Vakfı tarafından kurulacak "Sıfır Atık Veri Merkezi" çalışmalarına TÜİK uzmanlarının teknik destek vereceği belirtildi. Taraflar; akademik araştırmalar, eğitim faaliyetleri, ortak projeler, veri paylaşımı ve ulusal-uluslararası etkinliklerde işbirliği yapacak.