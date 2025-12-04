TÜİK, mevsim etkilerinden arındırılmış enflasyonu açıkladı

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 4.12.2025 16:43 Son Güncelleme: 4.12.2025 17:03

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış enflasyon 1,50'ye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayına ilişkin mevsim etkisinden arındırılmış TÜFE göstergelerini yayımladı.

Buna göre Kasım'da aylık enflasyon yüzde 1,50'ye kadar geriledi. Ekim ayında bu enflasyon 2,07, Eylül ayında ise yüzde 2,71 seviyesindeydi.

Mevsimsellikten arındırılmış çekirdek TÜFE ise Kasım'da yüzde 2,11' yükseldi Ekim ayında bu veri yüzde 1,93 olarak gerçeklemişti.

Verilerin alt kırılımlarına bakıldığında en yüksek artışın kira grubunda olduğu görüldü.

Buna göre Kasım ayında aylık kira artışı yüzde 3,41 oldu. Kirayı yüzde 3,29 ile ulaştırma, yüzde 3,03 ile diğer hizmetler izledi.

