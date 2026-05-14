TÜİK Nisan ayı verilerini açıkladı! Sıfır ve 2. el konut satışları yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Türkiye'de konut satışları Nisan 2026 döneminde ilk el satışlardaki artışın etkisiyle yükseliş eğilimini sürdürdü. İlk el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 artarak 40 bin 306'ya ulaşırken, ikinci el satışlar yüzde 0,3 gerileyerek 86 bin 502 oldu.

Toplam satışlar içinde ilk el konutların payı yüzde 31,8 olurken, ikinci el konutların payı yüzde 68,2 olarak gerçekleşti.

İPOTEKLİ SATIŞLARDA GÜÇLÜ ARTIŞ

Konut piyasasında kredi kullanımındaki toparlanma da verilerde öne çıktı. İpotekli konut satışları Nisan ayında yıllık bazda yüzde 40,5 artış göstererek 25 bin 771'e yükseldi. Buna karşılık diğer satış türleri yüzde 4 düşüşle 101 bin 37 seviyesine geriledi.

Toplam satışlar içinde ipotekli işlemlerin payı yüzde 20,3 olurken, diğer satışların payı yüzde 79,7 olarak kaydedildi.

ARINDIRILMIŞ VERİLER İLK EL TALEBİN GÜÇLENDİĞİNİ GÖSTERDİ

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ilk el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artış gösterdi. Aynı dönemde ikinci el satışlar yüzde 6,1 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış aylık verilere bakıldığında ise ilk el satışların bir önceki aya göre yüzde 5,4 arttığı, ikinci el satışların ise yüzde 0,5 yükseldiği görüldü.

İŞ YERİ SATIŞLARINDA ÇİFT HANELİ YÜKSELİŞ

İş yeri satışlarında da dikkat çekici artış yaşandı. Türkiye genelinde ilk el iş yeri satışları Nisan ayında yıllık bazda yüzde 14,3 artarak 4 bin 301'e çıktı. İkinci el iş yeri satışları ise yüzde 8,7 yükselişle 11 bin 393 olarak gerçekleşti.

İPOTEKLİ İŞ YERİ SATIŞLARI İKİ KATINDAN FAZLA ARTTI

İpotekli iş yeri satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 102,1 artış göstererek 758'e ulaştı. Diğer iş yeri satışları ise yüzde 7,7 artarak 14 bin 936 oldu.

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ilk el iş yeri satışları yıllık bazda yüzde 7,4, ikinci el iş yeri satışları ise yüzde 2,6 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış aylık verilere göre ise ilk el iş yeri satışları yüzde 10, ikinci el iş yeri satışları yüzde 8,8 yükseldi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör