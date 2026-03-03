TÜİK, şubat ayı enflasyon oranlarını bugün açıklayacak! İşte tahminler...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün saat 10:00'da şubat ayı enflasyon verilerini kamuoyu ile paylaşacak. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 4,84, olurken Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,67 artış gösterdi. Peki, şubat için beklentiler ne yönde?
ŞUBAT ENFLASYON TAHMİNİ BELLİ OLDU
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Mart Salı günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 33 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin şubatta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,87 oldu. Ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,30 ile yüzde 3,39 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,87) ocakta yüzde 30,65 olan yıllık enflasyonun şubatta yüzde 31,42'ye çıkacağı tahmin ediliyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması şubat ayı itibarıyla yüzde 24,16 oldu.
BÜYÜME RAKAMLARI BELLİ OLDU
Öte yandan pazartesi günü Türkiye'nin büyüme rakamları da belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, dördüncü çeyrek büyüme verilerine göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2025 yılında %3,6 arttı.
Üretim yöntemine göre dört çeyrek toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2025 yılında bir önceki yıla göre %3,6 arttı. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2025 yılında bir önceki yıla göre %41,3 artarak 63 trilyon 20 milyar 906 milyon TL oldu.
Kişi başına GSYH 2025 yılında cari fiyatlarla 712 bin 200 TL, ABD doları cinsinden 18 bin 040 olarak hesaplandı.