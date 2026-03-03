TÜİK, şubat ayı enflasyon oranlarını bugün açıklayacak! İşte tahminler...

BÜYÜME RAKAMLARI BELLİ OLDU

Öte yandan pazartesi günü Türkiye'nin büyüme rakamları da belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, dördüncü çeyrek büyüme verilerine göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2025 yılında %3,6 arttı.

Üretim yöntemine göre dört çeyrek toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2025 yılında bir önceki yıla göre %3,6 arttı. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2025 yılında bir önceki yıla göre %41,3 artarak 63 trilyon 20 milyar 906 milyon TL oldu.

Kişi başına GSYH 2025 yılında cari fiyatlarla 712 bin 200 TL, ABD doları cinsinden 18 bin 040 olarak hesaplandı.