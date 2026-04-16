TÜİK Türkiye’de ihracatta en çok kazanan sektörleri açıkladı

SEKTÖREL DAĞILIMDA TAŞIMACILIK İLK SIRADA

Toplam 60 milyar 913 milyon dolarlık hizmet ihracatının 40 milyar 252 milyon dolarlık kısmı ulaştırma ve depolama faaliyetlerinden geldi. Bilgi ve iletişim faaliyetleri 5 milyar 906 milyon dolar, imalat sanayi girişimleri 4 milyar 284 milyon dolar, finans ve sigorta faaliyetleri ise 2 milyar 929 milyon dolar hizmet ihracatı gerçekleştirdi.

Hizmet ithalatı 48 milyar 462 milyon dolar olurken, bunun 12 milyar 752 milyon doları imalat sanayi girişimleri tarafından yapıldı. Toptan ve perakende ticaret sektörünün ithalatı 9 milyar 660 milyon dolar, finans ve sigorta faaliyetlerinin ithalatı 3 milyar 826 milyon dolar, bilgi ve iletişim faaliyetlerinin ithalatı ise 2 milyar 728 milyon dolar olarak kaydedildi.

YABANCI KONTROLLÜ GİRİŞİMLERİN PAYI

Hizmet ihracatının yüzde 18,8'i, ithalatın ise yüzde 32'si yabancı kontrollü girişimler tarafından gerçekleştirildi.

Taşımacılık hizmetlerinde ihracatın yüzde 90,2'si, ithalatın ise yüzde 76,2'si Türkiye kontrollü girişimler tarafından yapılırken; telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetlerinde ihracatın yüzde 51,4'ü, ithalatın ise yüzde 32,3'ü yabancı kontrollü girişimlere ait oldu.