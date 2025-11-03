TÜİK üretici enflasyonunu açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) istatistiklerini yayımladı.

ÜRETİCİ ENFLASYONU AYLIK YÜZDE 1.63

Yİ-ÜFE Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,63 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 25,67 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,00 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,49 artış gösterdi.

İMALAT ÜRÜNLERİNDE ENFLASYON YILLIK YÜZDE 26,9

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 31,79 artış, imalatta yüzde 26,91 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 24,31 artış ve su temininde yüzde 56,26 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 22,33 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 33,07 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 33,91 artış, enerjide yüzde 25,05 artış ve sermaye mallarında yüzde 27,27 artış olarak gerçekleşti.

AYLIK YÜZDE ARTIŞ YÜZDE 1,83

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,25 artış, imalatta yüzde 1,83 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 1,16 azalış ve su temininde yüzde 2,36 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,57 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 3,95 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,43 artış, enerjide yüzde 0,65 azalış ve sermaye mallarında yüzde 1,18 artış olarak gerçekleşti.