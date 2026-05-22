TÜİK: Yapı ruhsatlarında ilk çeyrekte yüzde 26,1 artış!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) I. Çeyrek: Ocak-Mart 2026 Yapı İzin İstatistiklerini yayımladı. Buna göre; Yapı ruhsatı verilen binaların yüzölçümü %26,1 arttı.

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2026 yılı I. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı %19,6, daire sayısı %37,0 ve yüzölçüm %26,1 arttı.

TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜN %72,8'İ BELEDİYELER TARAFINDAN VERİLDİ

2026 yılı I. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen toplam yüzölçümün, %72,8'i belediyeler, %27,2'si ise diğer yetkili idareler tarafından verildi.

EN YÜKSEK YÜZÖLÇÜM PAYI %69,6 İLE İKİ VE DAHA FAZLA DAİRELİ BİNALARIN OLDU

2026 yılı I. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 30,9 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 4,8 milyon m² ile sanayi binaları ve depolar izledi.

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLEN BİNALARIN YÜZÖLÇÜMÜ %3,5 ARTTI

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2026 yılı I. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı %4,8, daire sayısı %10,1 ve yüzölçüm %3,5 arttı.

TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜN %82,6'SI BELEDİYELER TARAFINDAN VERİLDİ

2026 yılı I. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen toplam yüzölçümün, %82,6'sı belediyeler, %17,4'ü ise diğer yetkili idareler tarafından verildi.

EN YÜKSEK YÜZÖLÇÜM PAYI %69,8 İLE İKİ VE DAHA FAZLA DAİRELİ BİNALARIN OLDU

2026 yılı I. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 22,3 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3,9 milyon m² ile sanayi binaları ve depolar izledi.

TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ YAPI RUHSATI TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ %26,5 ARTTI



Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2026 yılı I. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı %20,2, daire sayısı %37,1 ve yüzölçüm %26,5 arttı.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise, bir önceki çeyreğe göre, 2026 yılı I. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı %0,3 azalırken, daire sayısı %2,3 ve yüzölçüm %2,7 arttı.

TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ %4,5 ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2026 yılı I. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı %6,2, daire sayısı %12,0 ve yüzölçüm %4,5 arttı.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise, bir önceki çeyreğe göre, 2026 yılı I. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı %1,4 ve yüzölçüm %5,6 azalırken daire sayısı aynı kaldı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör