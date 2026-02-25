TÜİK’ten sağlık harcamalarına ilişkin özel veri! Vatandaşın muayene ve tedavi harcaması belli oldu

EN YÜKSEK %20'LİK GELİR GRUBUNDA DİŞ MUAYENESİ HARCAMASI OLMADI

Doktor muayene ve tedavi ile ilaç için harcama yapmayan hanelerin gelir gruplarından çok etkilenmediği görüldü. Diş muayene ve tedavisine ilk (en düşük) %20'lik gelir grubunda olanların %45,4'ünün, ikinci %20'lik gelir grubunun %36,5'inin, üçüncü %20'lik gelir grubunun %32,0'ının, dördüncü %20'lik gelir grubunun %28,1'inin, beşinci (en yüksek) gelir grubunun ise %25,5'inin harcama yapmadığı görüldü.

En düşük %20'lik gelir grubundaki hanelerin %62,9'una doktor muayene ve tedavileri, %37,6'sına diş muayene ve tedavileri, %65,5'ine ise ilaç harcamaları yük getirdi. En yüksek %20'lik gelir grubundaki hanelerin %53,0'ı doktor muayene ve tedavilerinin, %38,0'ı diş muayene ve tedavilerinin, %59,5'i ilaç harcamalarının yük getirmediğini belirtti.

YOKSULLUK RİSKİ ALTINDA OLMAYANLARIN %31,7'Sİ ÇOĞUNLUKLA OTURARAK ÇALIŞANLAR

Bir işte çalışan 15 yaş ve üstü fertlerin tüm çalıştıkları süredeki aktivite yoğunlukları incelendiğinde, çoğunlukla bu fertlerin %29,4'ünün oturarak, %45,5'inin ayakta durarak, %18,7'sinin yürüyerek veya orta düzey fiziksel aktivite yaparak, %6,4'ünün ise ağır iş ya da ağır fiziksel aktivite yaparak çalıştığı görüldü.

Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olan fertlerin %17,2'si oturarak çalışırken risk altında olmayan fertler için bu oran %31,7 oldu. Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olan fertlerin %11,2'sinin ağır iş ya da aktivite yaparak çalışma hayatını geçirdiği görüldü.

FİZİKSEL AKTİVİTE VEYA BOŞ ZAMAN FAALİYETLERİNE ZAMAN AYIRMAYANLARIN ORANI %63,3 OLDU

Bir işte çalışsın ya da çalışmasın 15 yaş ve üstü fertlerin olağan bir haftada iş dışında geçirilen zamanları incelendiğinde, bu fertlerin %1,4'ünün 'Günde iki kere veya daha fazla", %11,6'sının 'Günde bir kere', %5,6'sının 'Haftada 4-6 kere', %11,5'inin 'Haftada 1-3 kere', %6,7'sinin 'Haftada 1 kereden az' en az 10 dakika boyunca aralıksız devam eden fiziksel aktivite veya boş zaman faaliyetleri yaptıkları tespit edildi. Fertlerin %63,3'ünün ise fiziksel aktivite veya boş zaman faaliyetlerine zaman ayırmadığı görüldü.