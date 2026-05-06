TÜİK’ten takvim dışı veri! İş ve aile uyumu yarın açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ulusal veri yayımlama takviminde yer almayan yeni bir istatistik bülteninin yayımlanacağını duyurdu. Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamada, "İş ve Aile Yaşamının Uyumu, 2025" başlıklı haber bülteninin yarın saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

TAKVİM DIŞI YAYIMLANACAK

TÜİK'in açıklamasına göre söz konusu bülten, normalde önceden ilan edilen "Ulusal Veri Yayımlama Takvimi" içerisinde yer almıyor. Buna rağmen kurum, verilerin tamamlanmasının ardından raporun planlanan tarihten bağımsız şekilde yayımlanmasına karar verdi.

İŞ VE AİLE DENGESİ ÖLÇÜLECEK

"İş ve Aile Yaşamının Uyumu" çalışmasının, çalışan bireylerin iş hayatı ile aile sorumluluklarını nasıl dengelediğine ilişkin göstergeleri içermesi bekleniyor. Raporun, özellikle çalışma saatleri, hane içi sorumluluk dağılımı ve yaşam memnuniyeti gibi başlıklara ışık tutacağı değerlendiriliyor.

YARIN SAAT 10.00'DA AÇIKLANACAK

TÜİK, bültenin 2025 yılı verilerini kapsayacağını ve yarın saat 10.00 itibarıyla kurumun resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacağını duyurdu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör