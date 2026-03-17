Haberler Ekonomi Haberleri TÜİK’ten yeni dış ticaret endeksleri: "Altın ve enerji hariç"
Giriş Tarihi: 17.03.2026 12:14

TÜİK’ten yeni dış ticaret endeksleri: "Altın ve enerji hariç"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) , dış ticaret verilerini “altın hariç”, “enerji hariç” ve “altın ve enerji hariç” olarak takip edilebilecek yeni endekslerle yayımlamaya başlıyor. Bu sayede diğer ürün gruplarındaki fiyat ve miktar değişimleri daha net görülebilecek.

TÜİK’ten yeni dış ticaret endeksleri: Altın ve enerji hariç
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dış ticaret verilerinde parasal olmayan altın ve enerji ürünlerinin yarattığı etkileri ayrı bir şekilde takip edebilmek amacıyla yeni endeks serilerini kullanıma sunacak.

Kurumdan yapılan açıklamada, kullanıcı talepleri doğrultusunda "altın hariç", "enerji hariç" ve "altın ile enerji hariç" olarak adlandırılan endekslerin hazırlandığı belirtildi. Bu yeni seriler sayesinde, söz konusu ürünlerin dış ticaret endeksleri üzerindeki etkisi arındırılarak diğer ürün gruplarındaki birim fiyat ve miktar gelişmeleri daha net bir şekilde izlenebilecek.

TÜİK yetkilileri, bu yeni endekslerin 18 Mart'tan itibaren Veri Portalı üzerinden erişilebilir olacağını ve kullanıcıların artık dış ticaret performansını altın ve enerji ürünlerinin gölgesinde kalmadan değerlendirebileceğini vurguladı.

TÜİK’ten yeni dış ticaret endeksleri: "Altın ve enerji hariç"
