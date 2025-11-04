Tüketici de üretici de kazanacak

Perakende sektörünü canlandıran 'Efsane Kasım' indirimleri başladı. Kampanyanın isim babası olan Hepsiburada, tüketicilere kredi kartına peşin fiyatına 10 taksit imkânı sunuyor. 2016'dan bu yana 'Efsane Kasım' kampanyasını düzenleyen, aynı zamanda da 10'uncu yılını kutlayan Hepsiburada'nın CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin ile bu yılın beklentilerini, 2026'daki gelişmeleri ve şirketin dijital dünyaya kazandırdığı yenilikleri konuştuk…

Efsane Kasım'ı Türkiye'ye getiren şirket olarak biliniyorsunuz. Bu yıl kampanya ne zaman başlıyor, ne kadar sürecek?

Bu yıl hem Türkiye'ye e-ticareti getirişimizin 25'inci yılını hem de Efsane Kasım'ın 10'uncu yılını kutluyoruz. 2016'da ilk kez Efsane Kasım kampanyasını düzenledik. O dönem dünyada Black Friday vardı; kalabalıktan taşan mağazalar, birbirini ezerek ürün almaya çalışan insanlar görüyorduk. Biz, o anlayışın Türkiye'nin kültürüne uygun olmadığını gördük. Bu yüzden Black Friday yerine "Efsane Kasım" diyerek bambaşka bir tasarruf yaklaşımı ortaya koyduk. Türkiye'ye kazandırdığımız bu dönem, aslında yalnızca bir kampanya değil. Herkese kazandıran bir ekosistem. Müşterilerimiz bütçesini koruyor, satıcı stokunu yönetiyor, nakit akışını hızlandırıyor; Türkiye ekonomisi de canlı kalıyor. Bu yıl Efsane Kasım'ı, 31 Ekim'de "Efsane Premium Günleri" ile başlattık. Ay boyunca sürecek. Ürünlere göre indirim oranları değişecek, ancak en düşük fiyatları göreceklerinin gerçek indirimler olacağının garantisini veriyoruz.

HEM İNDİRİM HEM 10 TAKSİT



Nasıl bir garanti bu?

"Daha ucuzunu bulursan farkı iade" garantisi ile en ufak bir fark olması durumunda tüketiciye bunu geri ödüyoruz. Müşterilerimize ayrıca 4 milyon kupon da vereceğiz. Bu senenin en büyük artısı 10. yıla özel kredi kartına peşin fiyatına 10 taksit imkânı. Hem son 10 yılın en iyi indirimini alacaklar hem de 10 taksitte ödeyecekler, bunu başka yapabilen yok. Bu dönemde Premium üyelerimiz daha da çok kazanacak. Bu dönemi yalnızca tüketicilerin değil, iş ortaklarımızın da kazandığı bir dönem olarak kurguladık. Hepsiburada ekosisteminde 100 bini aşkın satıcı bulunuyor. Bunların yaklaşık yüzde 80'i KOBİ veya mikro işletme. İçlerinde girişimci kadın ve kooperatif mağazalarımız da var. Onlar için de bu dönem bir fırsat niteliğinde. Onların Efsane Kasım'da daha görünür olmaları, stoklarını eritip nakit akışlarını güçlendirmeleri için dijital pazarlama, finansal planlama ve eğitim desteği sağlıyoruz. Amacımız müşteriyi ve iş ortaklarımızı buluşturmak, her ikisine de fayda yaratmak.

10 MİLYAR TL TASARRUF



Nasıl bir satış hacmi öngörüyorsunuz?

Yaptığımız araştırmaya göre müşterilerin yüzde 90'ı bu dönemde alışveriş yapmayı planlıyor, ve yaklaşık 5-6 kategoriden alışveriş yapmayı planlıyor.

Bu yıl müşterilerimize sunduğumuz kupon ve sepet indirimleriyle 650 milyon ziyaret ve 50 milyon ürün satışını hedefliyoruz. Böylece de müşterilerimize 10 milyar TL tasarruf sağlayacağımızı tahmin ediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında 12 milyon aktif müşterimiz, 100 binin üzerinde iş ortağımız var. Bu ölçekle, yalnızca bir e-ticaret platformu değil, Türkiye'nin dijital ekonomisinin omurgası olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim.

Efsane Kasım 10. yılını kutluyor. 10 yılda neler değişti?

2016 dönemi e-ticaretin en temel kategorileri olan elektronik ve giyim için tercih edildiği bir dönemdi. İlk yıllarda en çok satan ürünler arasında şarj kablosu vardı; 2018'e geldiğimizde süpürgeler ve ev teknolojileri öne çıktı. Böylelikle 'Kasım'da alınır yıl boyu kullanılır' bir kültür haline geldi. Pandemiyle birlikte 2020'de Kasım sepetleri teknoloji dışına çıktı; temizlik, hijyen ama en önemlisi temel tüketim ürünleri artık e-ticaretle alınır hale geldi. 2022'den itibarenk kasım artık sadece bir indirim ayı değil, tasarruf ve planlı alışveriş dönemi haline geldi. Tüketici 'Kasım'da alırım' diyerek aslında bir ekonomi stratejisi uygulamaya başladı. Yaptığımız pazar araştırması da şunu gösteriyor: Müşteri merak ettiği, denemek istediği ürünü; sürekli kullandığı ürünü Kasım indirimlerini fırsat bilerek bu dönemde alıyor.



KASIM EVE YATIRIM AYI OLDU



En çok alışverişi kim, hangi kategorilerden yapıyor? Hangi ürünler öne çıkıyor?

Moda (%68), elektronik (%52), kişisel bakım (%49) ve ev-yaşam (%46) öne çıkan kategoriler. Kasım dönemi aslında 'eve yatırım ayı' haline geldi; insanlar hem ihtiyaçlarını karşılıyor hem de bütçesini planlıyor. Ekim sonu itibarıyla 5 milyon ürün satın alınmayı bekliyor. Bu yıl 120 bin cep telefonu, 80 bin laptop, 80 bin robot süpürge, 500 bin cilt bakımı ürünü, 1 milyon çocuk kitabı, 450 bin sweatshirt, 200 bin ayakkabı satışı bekliyoruz.



UZUN VADELİ GÜVEN OYU

2025 yılında Kaspi'nin Hepsiburada'nın hakim hisselerini satın aldığını söyleyen Gökçetekin, "Türkiye'ye gelen yaklaşık 1.5 milyar dolarlık yatırımı Türkiye'nin dijital ekonomisine yapılan uzun vadeli bir güven oyu olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de sadece ürün satmak değil; veri, lojistik, fintech ve yapay zekâ katmanlarıyla yerel bir şampiyon olarak büyümeye devam edeceğiz" dedi.



100 BİN İŞ ORTAĞI

Hepsiburada ekosisteminin büyüklüğü nedir?

30'dan fazla kategoride 280 milyon ürün çeşidiyle, 100 binden fazla iş ortağımız var. 2017'de başlattığımız "Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü" programıyla bugüne kadar 67 bin kadına ulaştık. Platformumuzdaki her 4 iş ortağından biri artık kadın girişimci, kooperatif ya da yerel üretici. Bu yıl ayrıca KAGİDER'le "Yol Arkadaşın Burada" eğitim ve mentörlük programını başlattık. 1.000 girişimci kadına eğitim verdik.