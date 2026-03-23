Tüketici güveni geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Şubat ayında 85,7 iken Mart ayında %0,8 oranında azalarak 85,0 oldu.
Alt endekslerine bakıldığında; mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi yüzde 2 artarak 72,8, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 1,3 azalarak 85,6, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 2,9 azalarak 79,1, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi yüzde 0,5 azalarak 102,7 seviyesinde gerçekleşti.