Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Tüketici güveni geriledi
Giriş Tarihi: 23.03.2026 10:07 Son Güncelleme: 23.03.2026 10:31

Tüketici güveni geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2026 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici güven endeksi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 oranında azalarak 85 oldu.

  • ABONE OL

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Şubat ayında 85,7 iken Mart ayında %0,8 oranında azalarak 85,0 oldu.

Alt endekslerine bakıldığında; mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi yüzde 2 artarak 72,8, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 1,3 azalarak 85,6, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 2,9 azalarak 79,1, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi yüzde 0,5 azalarak 102,7 seviyesinde gerçekleşti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz