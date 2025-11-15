Tüketici hakem heyetleri yeniden yapılandırılıyor

Ticaret Bakanlığı, tüketici hakem heyetlerinin kapatılmasına yönelik herhangi bir çalışmanın bulunmadığını belirterek, aksine karar sürelerini kısaltan, hizmet kalitesini artıran ve vatandaşın hak arama yollarını güçlendiren bir yapıya kavuşturulduğunu bildirdi. Tüketici hakem heyetlerinin kuruluşu, yetki alanı ve iş bölümünün mevzuat çerçevesinde Bakanlık tarafından belirlendiği, ihtiyaçlara göre bu yapıların Bakanlığın onayıyla kurulup yeniden düzenlenebildiği anımsatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Tüketicilerimize sunulan hizmetin daha etkin ve hızlı bir yapıda yürütülmesi amacıyla tüketici hakem heyetleri yeniden yapılandırılarak güçlendirilmektedir."Tüketiciye sunulan hizmet kalitesinin artırılması, karar sürelerinin kısaltılması, uygulamalarda yeknesaklığın sağlanması, ihtisaslaşmanın güçlendirilmesi gibi gerekçelerle büyükşehir statüsündeki 19 ilde, tüketici hakem heyetlerinin il merkezlerinde birleştirilmesi amacıyla 1 Ocak 2026'dan itibaren yetki alanları yeniden düzenlendiği, toplam 170 tüketici hakem heyetinin karar mercisi olarak yetkilendirildiği belirtildi.