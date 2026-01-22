Tüketicinin ekonomiye güveni yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Aralık ayında 83,5 iken Ocak ayında yüzde 0,3 oranında artarak 83,7 oldu.

Alt endekslere bakıldığında, mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi ocakta yüzde 0,4 artışla 68,2'ye çıktı. Aralık ayında bu endeks yüzde 2,4 gerilemişti.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi, ocakta yüzde 2,3 düşüşle 83,3'e gerilerken, genel ekonomik durum beklentisi aynı dönemde yüzde 4,3 artarak 81,5'e yükseldi.

Öte yandan, gelecek 12 ayda dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ocakta yüzde 0,7 azalışla 101,9 seviyesine indi.

Veriler, tüketici güveninde genel görünümün sınırlı iyileşmeye işaret ettiğini, ancak hanehalkının gelecek döneme ilişkin maddi durum ve harcama eğilimlerinde temkinli duruşun sürdüğünü gösterdi.