Tüketiciyi yanıltan ‘köy’ imajına geçit yok

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; gıda ürünlerinin etiketlerinde yer alan ifadelerle ilgili yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Yapılan değişiklikle, tüketicilerin ürün içeriği konusunda yanıltılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yeni düzenleme kapsamında, endüstriyel üretimle piyasaya sunulan gıda ürünlerinde "köy ürünü" izlenimi oluşturacak ifadelerin kullanılmasına izin verilmeyecek.

GÖRSELLER DE İNCELENECEK

Ürünlerin doğal veya geleneksel üretimden geldiği algısını oluşturabilecek söylemler denetim kapsamına alındı. Etiketlerde yalnızca yazılı ifadeler değil, aynı zamanda görseller de incelemeye alınacak. Ürünlerin ambalajlarında yer alan ve köy yaşamını çağrıştıran görsellerin, tüketicide yanlış algı oluşturması durumunda kullanımına sınırlama getirilecek.

DOĞRU BİLGİ ŞART

Türk Gıda Kodeksi'nde yapılan düzenlemeyle birlikte, ürün içeriklerinin açık ve doğru şekilde belirtilmesi zorunlu olacak. Böylece tüketicilerin satın alma sürecinde doğru bilgiye ulaşması amaçlanıyor. Düzenleme ile birlikte, piyasada benzer ürünler arasında haksız rekabetin önlenmesi de hedefleniyor. Ürünlerin üretim şekline uygun olmayan ifadelerin kullanımının engellenmesiyle, üreticiler arasında daha adil bir rekabet ortamı oluşturulması planlanıyor.