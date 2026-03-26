Tüketimde kararı alfa kuşağı veriyor

Pazarlama dünyasında uzun süredir konuşulan kuşak odaklı stratejiler, yerini sessiz ama çok daha köklü bir dönüşüme bırakıyor. Bugüne kadar Z kuşağına, milenyumlara ya da geleneksel aile yapısına göre şekillenen kampanyalar, artık sahadaki gerçekliği tam olarak karşılamıyor. EMarketer'ın 2026 verileri ve küresel araştırmalar, Türkiye'de hane harcamalarının yönünü belirleyen yeni bir gücün hızla yükseldiğini ortaya koyuyor: 8–12 yaş aralığındaki Alfa kuşağı. Future Experience Studio kurucusu ve marka danışmanı Serdar Keskin'e göre markaların asıl sorması gereken soru da tam burada başlıyor: "Bugün kampanyanızı gerçekten kime göre tasarlıyorsunuz?" Çünkü Keskin'in dikkat çektiği gibi bu kuşak, klasik anlamda bir tüketici değil; aile içindeki harcamaları doğrudan yönlendiren, seçenekleri belirleyen ve nihai kararı etkileyen aktif bir aktör haline gelmiş durumda. PwC verileri de bu dönüşümü somutlaştırıyor. Alfa kuşağının önemli bir bölümü ebeveynleriyle aktif şekilde pazarlık yapıyor, dijital dilek listeleri hazırlıyor ve satın alma sürecini adım adım yönetiyor. Keskin'in ifadesiyle bu nesil "sadece istemiyor, ikna ediyor, strateji kuruyor ve süreci yönetiyor." Yani tüketim davranışı, basit bir talep sürecinden çıkarak organize bir karar mekanizmasına dönüşmüş durumda.

KOBİ'LER İÇİN FIRSAT PENCERESİ

Serdar Keskin konuyla ilgili olarak şunları söylüyor: "Eğer çocuk ebeveynine güveniyorsa, pazarlamanın hedefi artık çocuk değil, ebeveyn ile çocuk arasındaki güven ilişkisidir." Bu yaklaşım, markaların iletişim dilinden ürün tasarımına kadar birçok alanda yeniden düşünmesini gerektiriyor. Çünkü tüketim artık ekranlarda değil, evin içinde şekilleniyor. Ortaya çıkan bu yeni tablo, özellikle KOBİ'ler açısından önemli bir avantaj barındırıyor. Büyük markalar geniş bütçelerle görünürlük yaratırken, KOBİ'ler daha hızlı hareket edebilme, daha samimi bağ kurabilme ve yerel dinamikleri daha iyi okuyabilme gücüne sahip. Bu da onları aile içi karar süreçlerine dokunma konusunda daha etkili kılıyor.