Tüm bankalardaki kartlar artık Ziraat Mobil’de

Ziraat Bankası, açık bankacılık uygulamalarının ikinci fazı kapsamında hayata geçirdiği yeni özellikle müşterilerinin diğer bankalardaki kart bilgilerini ve kart hareketlerini de Ziraat Mobil üzerinden görüntülenmesini sağladı. Türkiye'de dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilen her 5 bankacılık işleminden biri Ziraat Bankası'nın dijital kanalları aracılığıyla yapılırken bankanın aktif dijital müşteri sayısı da 25 milyonu aşmış bulunuyor. Ziraat Mobil, sade ve kullanıcı dostu arayüzü, güvenlik altyapısı ve geliştirilen dijital hizmetleriyle Türkiye'de mobil bankacılığın en önemli referans uygulamalarından biri olmayı sürdürüyor. Ziraat Bankası Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Sağlık, bankanın açık bankacılık alanındaki öncü rolüne dikkati çekerek, mobil uygulamalar ve yenilikçi finansal hizmetler sayesinde bankacılık işlemlerinin artık daha hızlı, güvenli ve erişilebilir hale geldiğini söyledi. Sağlık şunları kaydetti: "Açık bankacılık hizmetlerinin ilk fazında müşterilerimiz hesap bakiye ve hareketlerini tek bir mobil uygulama üzerinden görüntüleme imkânına kavuşmuştu. İkinci faz ile birlikte Türkiye'de ilk kez Ziraat Mobil üzerinden tüm bankalardaki kart bilgilerini görüntüleme ve kart hareketlerini izleme imkânı da sağlandı. Bu sayede bireysel ve kurumsal müşterilerimiz tüm bankalardaki kart bakiyelerini, harcama detaylarını, limitlerini ve ödeme tarihlerini tek bir uygulama üzerinden görebilecek ve kart borçlarını kolaylıkla takip edebilecek. Ayrıca müşterilerimiz diğer bankalardaki hesapları üzerine ileri tarihli transfer talimatı ve düzenli transfer talimatı oluşturarak bu talimatlarını da Ziraat Mobil üzerinden kolaylıkla yönetebilecek."

SEKTÖRÜN ÖNCÜSÜ

Sağlık, Türkiye'de açık bankacılık kullanımının hızla yaygınlaştığını belirterek, Türkiye'de açık bankacılık hizmetinden yararlanan kişi sayısının 16 milyonu aştığını kaydetti. Bu tür hizmetlerin devreye girmesiyle bu rakamların giderek artacağını ve açık bankacılık uygulamalarının zamanla açık finansa ve ardından açık veriye doğru evrileceğini öngördüklerini dile getiren Sağlık, "Ziraat Bankası olarak dijital bankacılık alanındaki güçlü altyapımız, yenilikçi vizyonumuz ve müşteri odaklı yaklaşımımızla finansal teknolojilerde öncü rol üstlenmeye ve müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran çözümler geliştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.