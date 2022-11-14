Tüm bulut servislerine tek platformdan erişim

TÜRKTelekom, veri merkezi ve bulut çözümlerini 'Türk Telekom Bulut' adıyla tek bir platform üzerinden kullanıma açtı. Artık maliyet odaklı yaklaşım küresel ve yerel rekabette işletmelerin kararını doğrudan etliliyor. Şirketlerin rekabette öne çıkmalarına destek olan; sanal sunucudan, sanal veri merkezine, depolamadan, yedeklemeye birçok bulut bilişim çözümü turktelekombulut. com web sitesinde tek çatı altında sunuluyor. Türk Telekom Bulut ile firmaların dijital dönüşümü hızlanırken kurumların verileri Türk Telekom güvencesiyle Türkiye'de saklanıyor. Günümüzde büyük bir ihtiyaç haline gelen hızlı veri transferi, yedekleme ve devamlı olarak artan verinin arşivlenmesine olanak sağlayan bulut ürünlerine artık tek bir platform üzerinden erişilebiliyor. Türk Telekom, bulut dönüşüm aracılığıyla işletmelerin daha iyi müşteri deneyimi sunmasını, yeni teknolojilerle donatılmış altyapıları sayesinde kaynak tasarrufu, veri güvenliği ve ölçeklenebilirlik gibi avantajlardan faydalanmasını hedefliyor.Türkiye'nin önde gelen şirket ve kurumlarının Türk Telekom bulut hizmetlerini tercih ettiğini belirten Türk Telekom Ürün ve Servis Yönetimi Direktörü Fatih Türkoğlu, bulut hizmetleri konusunda şunları söyledi: "Kurumsal müşterilerin global ve yerel pazardaki rekabette öne çıkmaları için dijital dönüşüm yolculuklarında teknoloji tarafındaki ihtiyaçlarını güçlendirmeleri önem taşırken, bulut yatırımları da bu dönüşüm yolculuğunda önemli bir rol oynuyor. IDC'nin Türkiye'deki bulut bilişim pazarına dair raporunda, 2021'de 377 milyon dolar olan Türkiye bulut bilişim pazarının 2026'ya kadar 1 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. Biz de bilgi güvenliği hassasiyeti ile Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalmasını destekleyerek ve dijital dönüşüme ayak uydurmanın önkoşulunun bulut dönüşümü olduğunu öngörerek bu alanda yatırımlarımızı artırıyoruz. Bugüne kadar altyapı ve erişim hizmetlerimizde, veri merkezlerimizde, siber güvenlik çözümlerimizde ve sistem entegrasyon projelerimizde imza attığımız başarılara şimdi de Türk Telekom Bulut Platformu üzerinden sunmaya başladığımız yeni ürünleri ekliyoruz."