Tüm Türkiye 1.5 saatte 5G’ye hazır hale gelecek

Türkiye'de yüksek hızlı internet dönemini başlatacak ve teknolojik kalkınmayı daha da yukarılara çıkaracak olan 5G'ye bugün geçiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle Türkiye'nin 5G'ye geçişini resmen ilan edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Külliye'de gerçekleşecek olan programda 6 il ile 5G şebekesi üzerinden canlı bağlantılar kuracağı öğrenildi. 6 ilin İstanbul, Çanakkale, Rize, Hatay, Mardin, Bitlis olduğu belirtilirken, bu illerle yapılacak bağlantılarla ülkenin batısı ile doğusunun aynı anda hızlandığı mesajı verilecek.

81 İLDE AYNI ANDA

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün törende İstanbul, Çanakkale, Rize, Hatay, Mardin ve Bitlis ile 5G üzerinden kurulacak canlı bağlantılar ile valilerle görüşecek. 'Ülkenin kuzeyi güneyi, doğusu batısı aynı anda 5G'ye geçiyor' mesajı verilmek için bu illerin tercih edildiği öğrenildi. Öte yandan tören sona ererken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm ülkede 5G'nin aktif edilmesi için talimat vereceği ve ardından operatörlerin şebeke aktivasyon sürecini başlatacağı öğrenildi. Tüm Türkiye'de 5G aktivasyonunun 1.5 saat içerisinde gerçekleşeceği ve tahminen akşam 17.00 sularında yurt çapında 5G'nin aktifleştirilmesi amaçlanıyor.

32 YILLIK SERÜVEN

Türkiye'de 1994'te başlayan mobil iletişim serüveni, 5G teknolojisi ile birçok alanda yeni imkânların kapısını açacak. 1986'da araç telefonları aracılığıyla 1G teknolojisiyle tanışan Türkiye'de cep telefonuyla görüşme, veri aktarımı ve SMS gönderimine olanak sağlayan 2G teknolojisi ise 1994'te kullanılmaya başlandı. Dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in, 23 Şubat 1994'te dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i aramasıyla ilk cep telefonu görüşmesi gerçekleştirildi. Sesin yanında datanın da önem kazanmasıyla Türkiye, 2009 itibarıyla 3G'ye geçti. 1 Nisan 2016'da ise mobil cihazlarda internet hızını 10 kat artıran 4,5G teknolojisi sayesinde yeni imkanlara kavuşuldu. Türkiye'de kullanımda olan 95 milyona yakın cep telefonunun yalnızca 32 milyonu 5G ile uyumlu iken, 63 milyon telefonun 5G uyumu bulunmuyor. 5G'ye uyumu bulunmayan telefonlar yine 4.5G'yi kullanmaya devam edeceği gibi mevcut kullanımları aynı şekilde devam edecek. 5G, 81 ilin kent merkezinde bugün akşam saatlerinden itibaren kullanılmaya başlanacak. Metropollerdeki kapsama oranının yüzde 80 seviyesine çıkarılması ise bu yılın sonunu bulacak. Tüm ülke genelinde altyapı kurulumlarının 1.5 yıl içerisinde tamamlanması beklenirken 2028'te nüfusun yüzde 95'i 5G ağına dahil edilecek.

GÖZ KIRPMASINDAN HIZLI

Saniyede 20 Gbps'e varan indirme ve 10 Gbps'e varan yükleme hızı ile 5G, saatler süren filmi birkaç saniye içerisinde indirme yeteneğine sahip bulunuyor. Göz kırpmasından bile kısa, yani 1 milisaniyenin altında ağ gecikmesi sunuyor. Kilometrekare başına 1 milyon cihaza aynı anda hizmet verebilme kapasitesine sahip. Eski nesillere oranla yüzde 90'a ulaşan devasa enerji tasarrufu sağlıyor.



3.5 MİLYAR DOLAR GELİR

TURKCELL, Vodafone ve Türk Telekom'un katılımıyla geçen yıl gerçekleştirilen 5G yetkilendirme ihalesinde 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde edildi. 5G ile mobil internet hızı yaklaşık 10 kat artacak. Böylece kesintisiz ve daha güvenilir haberleşme imkânı sağlanacak.

STRATEJİK ÖNEMDE BİR ÇAĞA GİRİYORUZ

TURKCELL Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, Türkiye'ye, Turkcell gücünde 5G deneyimi yaşatacak olmaktan duydukları gururu ve heyecanı dile getirerek Turkcell'in kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin iletişim ve teknoloji alanındaki en önemli dönüşümlerine öncülük ettiğine vurgu yaptı. "Başarılarla dolu 32 yıllık geçmişimize baktığımızda, attığımız her adımın yalnızca şirketimizin büyümesine değil, ülkemizin dijitalleşme serüvenine de yön verdiğini görüyoruz" diyen Kazancı, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye'nin rekabet gücü, veri ekonomisi ve dijital bağımsızlığı açısından stratejik önemde bir çağa giriyoruz. Turkcell olarak, bu yeni dönemin de merkezinde yer alıyoruz. 5G hamlesiyle haberleşme standartlarını yükseltmekle kalmıyor, Türkiye'nin sanayiden sağlığa, eğitimden ulaşıma kadar her alanda küresel rekabet gücünü perçinliyoruz. 5G ile birlikte yalnızca bugünün ihtiyaçlarına cevap vermeyecek, Türkiye'nin yarınlarını da daha sağlam bir altyapı üzerinde şekillendireceğiz."

5G İLE GELECEĞİ DE İNŞA EDEN BİZ OLACAĞIZ

TÜRKİYE'NİN 5G'ye geçişine sayılı saatler kala, Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Şahin, 81 ili kapsayan 5G'nin arkasında Türk Telekom'un güçlü altyapısı ve çalışanlarının emeği bulunduğunu belirterek, Türk Telekom'un 81 ilde yürüttüğü çalışmalarla 5G'ye hazır olduğunu vurguladı. Türk Telekom'un "81 ilde 5G var" paylaşımına değinen Şahin, "Dünü inşa eden bizdik, 5G ile geleceği de inşa eden biz olacağız" sözleriyle şirketin 5G'deki iddiasının altını çizdi. Şahin, paylaşımında, "En uzak köyümüzden en kalabalık şehrimize kadar yükselen bu başarının arkasında, çalışanlarımızın üstün gayreti, emeği ve sarsılmaz özverisi var" ifadelerini kullandı.

5 YILDA 100 MİLYAR TL YATIRIM

VODAFONE Türkiye CEO'su Engin Aksoy, 5G altyapısı kullanarak 7 bölgeden yaptıkları canlı yayınla Türkiye'nin dijital geleceği için tarihi bir adımı duyurarak 81 il ve 922 ilçede aynı anda 5G hizmeti vermeye hazır olduklarını açıkladı. Dünya genelinde en çok ülkede (23) 5G hizmeti veren birinci operatör konumunda olan Vodafone, Türkiye'deki bu büyük geçiş için 5 yıldır yoğun bir çalışma yürütüyor. İhale bedelleri hariç şebekeye son 5 yılda 100 milyar TL yatırım yapıldığını belirten Aksoy, süreç boyunca 15 bin kişinin emek verdiğini ve çekirdek şebekeden baz istasyonlarındaki antenlere kadar tüm donanımların modernize edildiğini aktardı. Kullanıcılara yönelik dev cihaz indirimleri ve ücretsiz internet müjdesi veren Engin Aksoy, müşterilerin bu yeni teknolojiyi kolayca deneyimleyebilmesi için dev kampanyalar hazırladıklarını duyurdu.

YENİ SAFHAYA GEÇİYORUZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin 32 yıllık mobil iletişim yolculuğunda kritik bir eşiğe geldiğini vurgulayarak, 23 Şubat 1994'te başlayan bu serüvenin bugün 5G teknolojisiyle yeni bir safhaya taşındığını ifade etti. 5G ile birlikte iletişim hızının artacağını kaydeden Uraloğlu, bu dönüşümün yalnızca haberleşmeyle sınırlı kalmayacağını vurguladı. Uraloğlu, "Yeni teknolojiyle birlikte; akıllı ulaşım sistemlerinden otonom sürüşe, uzaktan sağlık uygulamalarından akıllı fabrikalara, yüksek çözünürlüklü medya yayıncılığından tarım teknolojilerine kadar birçok alanda köklü değişim yaşanacak" diye konuştu.