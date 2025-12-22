Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'ni Tarihi Ankara Garı'ndan uğurladı. Bakan Uraloğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "1949 yılında gerçekleştirdiği ilk seferinden bu yana Doğu Ekspresi, hizmet verdiği her dönemde kültür mirasımızın maddi ve manevi zenginliklerinin izini süren eşsiz bir yol arkadaşı olmuştur" ifadesini kullandı.

Turistik Doğu Ekspresi yeni sezona başladı! Bakan Uraloğlu: 10 bin 800 seyahat tutkununa, Anadolu’nun büyüsünü yaşatacağız

Bakan Uraloğlu, Doğu Ekspresi'nin tam 76 yıldır demir rayların üzerinde, nice özlemin ardından gelen kavuşmaların sıcaklığını, dostlukları, hatıraları ve duyguları yüreklere taşıdığını söyledi. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Turistik Doğu Ekspresi ise bu 76 yıllık yolculuğun mirasını devralarak, 2019 yılında seferlerine başladığı günden bu yana Anadolu'nun büyüleyici güzelliklerini raylar üzerinde bir masal gibi sunmaktadır. Ankara'dan Kars'a uzanan 1360 kilometrelik bu rota, yolcularına karla kaplı dağların, derin vadilerin, tarihi dokunun ve kültürel zenginliklerin kartpostal tadında manzaralarını hediye etmektedir. Turistik Doğu Ekspresi, sadece bir tren yolculuğu değil, sanki zamanda yolculuğa çıkmış hissi uyandıran nostaljik bir deneyim, bir keşif yolculuğudur."

Uraloğlu, Doğu Ekspresi'nin; Ankara'dan Kars'a uzanan 1360 kilometrelik büyülü rotasına ek olarak, 29 Mayıs 2019 tarihinde yepyeni bir anlayışla, daha konforlu, daha zengin ve daha etkileyici bir deneyim sunmak üzere "Turistik Doğu Ekspresi"ni sefere koyduklarını dile getirdi.

Uraloğlu, "O günden bu yana da Türkiye'mizin eşsiz kültürünü, nefes kesen doğal güzelliklerini ve köklü tarihi mirasını dünyaya tanıtmanın en özel, en etkileyici araçlarından biri olarak yoluna devam ediyor. Özellikle gençler, doğa, fotoğraf tutkunları ve farklı bir tatil arayışındaki her yaştan yolcuya, yüksek kalitede, sıradışı ve unutulmaz bir seyahat deneyimi sunuyor." açıklamasında bulundu.

2019'DAN BU YANA 81 BİNİN ÜZERİNDE YOLCU SEYAHAT ETTİ

2019'daki ilk seferinden bugüne kadar 81 binin üzerinde yolcunun bu eşsiz yolculuğu yaşadığını ve Anadolu'nun ruhunu keşfettiğini dile getiren Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bugün başlayan yeni sezonunda ise Ankara–Kars yönünde; 27 Şubat 2026 tarihine kadar Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri, Kars–Ankara yönünde ise; 1 Mart 2026 tarihine kadar Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri sefer düzenleyerek; Ankara-Kars yönünde 30, Kars-Ankara yönünde de 30 olmak üzere toplam 60 sefer gerçekleştireceğiz. 8 adet konforlu yataklı vagondan ve 1 adet yemek vagonundan oluşan Turistik Doğu Ekspresimiz, tren başına 160 yolcu kapasitesiyle hizmet sunacak. Böylece yeni sezonda 10 bin 800 seyahat tutkununa, Anadolu'nun büyüsünü yaşatacağız."

Uraloğlu, ekspresin; Ankara-Kars yönünde Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da 4 saat; Kars - Ankara yönünde ise İliç'te 3 saat, Divriği'de 2 saat 30 dakika ve Sivas'ta 3 saat duruşlarla, yolcularına şehirlerin tarihini, kültürünü ve lezzetlerini tanıma fırsatı vereceğini de sözlerine ekledi. Uraloğlu, "Türkiye'nin doğal ve tarihi mirasını tüm dünyaya tanıtmayı sürdürecektir." dedi.

160 ÖĞRENCİYE UNUTULMAZ YOLCULUK DENEYİMİ

Bakanlık tarafından üniversitelerde düzenlenen U-FEST gençlik festivali organizasyonlarından ve bu kapsamda gençlere sunulan özel bir fırsattan da bahseden Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bakanlığımız, ulaştırma alanında ülkemizde hayata geçirilen yenilik ve adımları gençlere aktarmak amacıyla U-FEST organizasyonlarını düzenliyor; bu festivallerde gençlerimizle buluşuyor, ulaşımın geleceğini birlikte şekillendiriyoruz. Ayrıca, popülerliği giderek artan Turistik Doğu Ekspresi'ni gençlerimizin deneyimlemesine imkân sağlamak üzere U-FEST kapsamında çekilişler gerçekleştiriyor, Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerimize bu eşsiz yolculuğu ücretsiz olarak hediye ediyoruz. İlk etapta, bugünkü ilk seferde 40, 26 Aralık'taki seferde ise 40 olmak üzere toplam 80 öğrencimizi Turistik Doğu Ekspresi'nde misafir edeceğiz. Şubat ayındaki son iki trende de 80 öğrencimizle birlikte, sezonda toplam 160 öğrenciyi bu unutulmaz yolculukla buluşturmuş olacağız. Bu değerli kardeşlerimizle, 'U-FEST Gençliği ile Turistik Doğu'da Buluşuyoruz' teması altında düzenleyeceğimiz çalıştaylarda; Bakanlığımızı, turistik trenlerimizi ve demiryollarımızı anlatacağız, yolculuktaki deneyimlerini not ederek gelecek planlamalarımızda faydalanacağız."

GENÇLERİMİZİ TURİZMİN VE ULAŞIMIN GELECEĞİNE DAHA DA YAKINLAŞTIRIYORUZ

Onlar için bu yolculuğun sadece bir seyahat değil; Anadolu'nun derin tarihini, demiryollarının köklü mirasını raylar üzerinde keşfetme fırsatı olacağını da dile getiren Uraloğlu, "Yolculukları boyunca demiryollarımızın zengin tarihi hakkında özel bilgiler paylaşılacak, birlikte çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenecek. Böylece gençlerimiz hem doğanın büyüleyici manzaralarını hem de ülkemizin demiryolu macerasını en içten şekilde hissedecekler. Bu uygulama ile gençlerimizi turizmin ve ulaşımın geleceğine daha da yakınlaştırıyor, onlara ilham oluyoruz." dedi.

"YENİ ROTALARI HAYATA GEÇİREREK ALTERNATİFLERİMİZİ ZENGİNLEŞTİRDİK"

Turistik Doğu Ekspresi'ne olan ilginin yoğunluğuna dikkati çeken Uraloğlu, "Özellikle Ankara'dan Kars'a doğru yola çıkan seferlerde bilet bulmak biraz daha zor olabiliyor. Ama unutmayın: Aynı büyüleyici güzergahta, Kars'tan Ankara'ya dönüş seferlerimiz de var ve talep burada biraz daha az olduğu için bilet temin etmek daha kolay. Hayalinizdeki o karlar altındaki masalsı yolculuğu kaçırmamak için akıllıca bir strateji olarak: önce başka ulaşım modlarıyla Kars'a varıp oradaki eşsiz güzellikleri keşfettikten sonra dönüşü Turistik Doğu Ekspresi'nin konforuyla taçlandırabilirsiniz." şeklinde konuştu.

Başka parkurlarda da yeni turistik tren seferlerini değerlendirdiklerini söyleyen Uraloğlu, "Yeni rotaları da hayata geçirerek alternatiflerimizi zenginleştirdik biliyorsunuz. Bu yıl Turistik Diyarbakır Ekspresi ve Kars-Erzurum Bölgesel Turistik Trenini de sefere koyduk. Ayrıca TCDD Taşımacılık tarafından bu trenler haricinde çeşitli kuruluşların talebi doğrultusunda Turistik Tuz ve Karaelmas Ekspresleri gibi özel trenlerle de sefer düzenledik." açıklamasında bulundu.

Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin geçen yıl Dünyanın en saygın yayın organlarından biri olan Time dergisi tarafından "Dünyanın En Güzel 100 Rotası" arasında gösterildiğini hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Bu yılki sezonunda da 3 gidiş ve 3 dönüş olmak üzere toplam 6 seferi başarıyla tamamlayarak sezonda toplam 476 yolcu seyahat etti. 2026 yılında talep olursa seferlerine yine devam edecek." diye konuştu.

KARS-ERZURUM BÖLGESEL TURİSTİK TRENİ İLE 2 BİN 781 KİŞİ SEYAHAT ETTİ

Kars-Erzurum-Kars arasında 12 gidiş – 12 dönüş olmak üzere toplam 24 sefer yapan Kars-Erzurum Bölgesel Turistik Treni ile de 2 bin 781 kişinin seyahat ettiğine dikkati çeken Uraloğlu, "2026 yılında da 17 Ocak – 15 Şubat tarihleri arasında cumartesi ve pazar günleri olmak üzere haftada 2 gün işleyecek şekilde 10 gidiş-10 dönüş toplamda 20 sefer planladık. Talep olması halinde Turistik Tatvan, Tuz ve Karaelmas ekspreslerimiz için de sefer planlamaları yapacağız." dedi.

"DEMİRYOLLARIMIZ, ÇAĞIN HIZINA AYAK UYDURDU"

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002'den itibaren demiryollarına kararlı ve kapsamlı yatırımlar yapmasalardı, bugün ne turistik trenlerden ne yenilikçi bir demiryolu sisteminden ne de yeniden canlanan tren kültüründen söz edilebileceğini dile getirdi. Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Turistik trenlerimiz, işte bu dönüşümün en güzel meyvelerinden biri olarak hem vatandaşlarımıza hem de yurt dışından ülkemize gelen misafirlerimize demiryollarımızın modern yüzünü ve vizyonunu yansıtan eşsiz bir deneyim sunuyor. Bu trenler, aynı zamanda Türkiye'nin çağdaş yüzünü ve geleceğe dönük iddiasını dünyaya tanıtmanın en etkili yollarından biri haline gelmiştir. Turistik ekspreslerimiz, ülkemizin turizm haritasında yepyeni bir bölüm açmakta ve Türkiye'nin uluslararası alandaki tanıtımına büyük bir ivme kazandırmaktadır.

Tüm bunların yanında İntermodal taşımacılıkta demiryollarının sunduğu avantajlar da ortadadır: daha yüksek yük kapasitesi, daha düşük maliyet, üstün enerji verimliliği ve çevre dostu yapısıyla ülkemiz için stratejik bir güç kaynağıdır. Bu nedenle demiryolu yatırımlarını artırmak, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma yolculuğunda ve küresel ticaret koridorlarında lider konuma yükselme hedefinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Demiryollarımız, çağın hızına ayak uydurdu, dinamik ve güçlü bir yapıya dönüştü. Ve tabii ki durmak yok. Yolumuza durmadan devam ediyoruz…"