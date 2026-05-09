Turistler artık rotasını lezzet duraklarına göre belirliyor

"KADİM REÇETELERİ GELECEK KUŞAKLARA AKTARMAYI HEDEFLİYORUZ"

Anadolu'nun çok güçlü bir gastronomi mirasına sahip olduğunu belirten Ersoy, unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklerin yeniden öne çıkarılması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Ersoy konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemize baktığınız zaman Anadolu'nun kadim şehirlerinin gastronomisine baktığınız zaman çok kadim reçeteleri var, yöresel yemekleri var."

Bakanlık olarak bu tariflerin orijinal tatları korunarak yeniden menülere kazandırılmasını amaçladıklarını kaydeden Ersoy, hem bugünkü nesillere hem de gelecek kuşaklara aktarılmasının hedeflendiğini ifade etti.

HER ŞEHİRDE GASTRONOMİ KOMİSYONU KURULUYOR

Festival düzenlenen şehirlerde gastronomi alanında özel komisyonlar oluşturduklarını açıklayan Ersoy, bu komisyonlarda ünlü şefler, gastronomi yazarları ve şehirlerin kanaat önderlerinin yer aldığını söyledi.

Ersoy, "Lezzet noktaları"nın bu ekiplerle birlikte belirlendiğini ifade ederek, yerel mutfak kültürünün daha görünür hale getirilmesi için çalışmaların süreceğini belirtti.

