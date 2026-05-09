Turistler artık rotasını lezzet duraklarına göre belirliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mersin Kültür Yolu Festivali kapsamında gastronomi ürünlerinin tanıtıldığı "Lezzet Noktası" etkinliğini ziyaret etti. Coğrafi işaret tescilli yöresel lezzetlerin tadına bakan Ersoy, gastronomi turizminin artık başlı başına bir seyahat nedeni haline geldiğini söyledi.
MERSİN'DE GASTRONOMİ VURGUSU
Mersin'de devam eden festival kapsamında Akdeniz ilçesindeki bir restoranda düzenlenen etkinliğe katılan Bakan Ersoy, yöresel mutfağın tanıtımının turizm açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.
Geçen yıldan itibaren Kültür Yolu Festivali düzenlenen şehirlerde gastronomiye ayrı bir önem verdiklerini belirten Ersoy, gastronominin artık yalnızca destekleyici bir unsur olmadığını vurguladı.
Ersoy açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Geçen seneden itibaren yeni bir proje başlattık. Bu proje kapsamında Kültür Yolu Festivali'ni gerçekleştirdiğimiz şehirlerde özellikle gastronomiye ayrı bir parantez açıyoruz."
"TURİSTLER ARTIK SADECE GASTRONOMİ İÇİN SEYAHAT EDİYOR"
Gastronomi turizminin dünyada hızla büyüyen bir alan haline geldiğini ifade eden Bakan Ersoy, turist tercihlerinde önemli değişim yaşandığını söyledi.
Ersoy, şu değerlendirmede bulundu:
"Eskiden deniz, kum, güneş tatili seçerken tamamlayıcı unsur olarak gastronomiye de bakıyordunuz. Şimdi sadece gastronomi için rotasını belirleyen turist kitleleri var."
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu turist kitlesini hedef aldığını belirten Ersoy, Türkiye'nin zengin mutfak kültürünün önemli bir avantaj sunduğunu dile getirdi.
"KADİM REÇETELERİ GELECEK KUŞAKLARA AKTARMAYI HEDEFLİYORUZ"
Anadolu'nun çok güçlü bir gastronomi mirasına sahip olduğunu belirten Ersoy, unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklerin yeniden öne çıkarılması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
Ersoy konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemize baktığınız zaman Anadolu'nun kadim şehirlerinin gastronomisine baktığınız zaman çok kadim reçeteleri var, yöresel yemekleri var."
Bakanlık olarak bu tariflerin orijinal tatları korunarak yeniden menülere kazandırılmasını amaçladıklarını kaydeden Ersoy, hem bugünkü nesillere hem de gelecek kuşaklara aktarılmasının hedeflendiğini ifade etti.
HER ŞEHİRDE GASTRONOMİ KOMİSYONU KURULUYOR
Festival düzenlenen şehirlerde gastronomi alanında özel komisyonlar oluşturduklarını açıklayan Ersoy, bu komisyonlarda ünlü şefler, gastronomi yazarları ve şehirlerin kanaat önderlerinin yer aldığını söyledi.
Ersoy, "Lezzet noktaları"nın bu ekiplerle birlikte belirlendiğini ifade ederek, yerel mutfak kültürünün daha görünür hale getirilmesi için çalışmaların süreceğini belirtti.