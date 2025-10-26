Turizm 63 milyar $’lık gelir hedefini koruyor

TÜRKİYE Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, Türk turizm sektörünün yılın ilk yarısında küresel gelişmeler nedeniyle duraksadığını ancak haziran itibarıyla yeniden ivme kazandığını söyledi. Narin, "Son iki çeyrekte güçlü bir toparlanma görüyoruz. Geçen yıl 61 milyar dolar olan turizm gelirlerinin bu yıl da benzer seviyelerde, Orta Vadeli Plan hedefi olan 63 milyar dolar civarında gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi. Narin, Türkiye'nin turizm sektörünün yıla ocak ayıyla iyi başladığını, ardından global sorunlar nedeniyle duraksadığını ancak haziranda toparlandığını söyledi. Narin, "Son 10 yılda dünya turizminin büyümesi yüzde 40'larda iken biz yüzde 90'larda büyümüşüz. Sektörümüzle, başarılarımızla iftihar ediyoruz" diye konuştu.