Turizm çalışanlarına 3.500 TL prim desteği

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) AK Parti'nin sunduğu 30 maddelik yasa teklifiyle, turizm sektöründe faaliyet gösteren konaklama tesislerine yönelik geçici sigorta primi desteği sağlanması öngörüldü. Buna göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli konaklama tesislerine 2026 yılı Mayıs-Aralık döneminde çalışanları için günlük 116,67 TL, aylık yaklaşık 3 bin 500 TL sigorta primi desteği verilmesi öngörülüyor. Teklifin gerekçesinde, komşu ülkelerde yaşanan siyasi gelişmeler, çatışmalar ve güvenlik riskleri nedeniyle turizm tesislerinin doluluk oranlarında düşüş yaşandığı, bunun yanı sıra artan maliyet baskısının sektörü olumsuz etkilediği belirtildi. Düzenlemenin, bu gelişmeler karşısında istihdamın korunmasını amaçladığı ifade edildi. Söz konusu destek, işverenlerin ödemesi gereken sigorta primlerinden mahsup edilmek suretiyle uygulanacak.

DRİFTTE EHLİYET İPTALİ

Öte yandan AYM'nin iptal kararı çerçevesinde aday sürücü belgelerinin iptal şartları (75 ceza puanının aşılması, 0,20 promil üzeri alkol, belirli ihlallerin 3 kez tekrarı vb.) doğrudan yasaya aktarılıyor. Drift ve makas atma gibi trafik güvenliğini ağır şekilde tehlikeye düşüren ve sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmasını gerektiren ihlaller de "aday sürücü belgesinin iptali" nedenlerine dahil edilerek caydırıcılık artırılıyor. Yasa teklifine göre imalat sanayisinde istihdamın korunması ve artırılmasına yönelik uygulanan sektörel destek programlarının 2026 yılı sonunda bitecek olan süresi, 2028 sonuna kadar uzatılıyor. Netflix'ten yüzde 2 kesinti sinemaya aktarılması önerilen teklifte döner sermayeden de sinemaya destek sağlanması planlanıyor.

SİBER GÜVENLİKTE YETKİ GENİŞLİYOR

AK Parti, Siber Güvenlik Başkanlığı'nın yetkilerini artırıp bu alanda tek sorumlu hale getiren düzenlemelerin de içinde yer aldığı torba yasa teklifini de TBMM Başkanlığı'na sundu. Buna göre Siber Güvenlik Başkanlığı'nın internet alan adları ve bazı siber güvenlik tedbirleri konusunda yetkileri genişletiliyor, BTK'nın bazı yetkileri kuruma aktarılıyor. Başkanlık, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde güvenlik ve istihbarat kurumlarının talebi üzerine veya resen tedbir belirleyebilecek, bu tedbirler iki saat içinde yerine getirilecek. BTK bünyesinde bulunan münhasır siber güvenlik odaklı veri merkezleri, teknik bilişim altyapıları, siber istihbarat sistemleri, araç ve gereçler Başkanlığa devredilecek.