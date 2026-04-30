Turizm geliri 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 4,2 arttı

ZİYARETÇİ GELİRİNDE 9,7 MİLYAR DOLAR

İlk çeyrekte ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 9 milyar 694 milyon 574 bin dolar olarak kaydedildi. Transfer yolculardan sağlanan gelir ise 201 milyon 883 bin dolar oldu. Ziyaretçi gelirinin %25,6'sını yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Ziyaretçilerin harcamalarının 8 milyar 469 milyon 691 bin doları kişisel harcamalardan, 1 milyar 224 milyon 883 bin doları ise paket turlardan oluştu.