Turizm geliri 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 4,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılının birinci çeyreğine ilişkin Turizm İstatistikleri'ni yayımladı. Buna göre turizm geliri Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan I. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,2 artarak 9 milyar 896 milyon 456 bin dolar oldu.
ZİYARETÇİ GELİRİNDE 9,7 MİLYAR DOLAR
İlk çeyrekte ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 9 milyar 694 milyon 574 bin dolar olarak kaydedildi. Transfer yolculardan sağlanan gelir ise 201 milyon 883 bin dolar oldu. Ziyaretçi gelirinin %25,6'sını yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.
Ziyaretçilerin harcamalarının 8 milyar 469 milyon 691 bin doları kişisel harcamalardan, 1 milyar 224 milyon 883 bin doları ise paket turlardan oluştu.
ZİYARETÇİ SAYISI DA ARTTI
Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı da aynı dönemde %1,5 artarak 9 milyon 258 bin 129 kişiye ulaştı. Bu ziyaretçilerin 2 milyon 376 bin 343'ünü yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları oluşturdu.
GECELİK HARCAMA 102 DOLAR OLDU
Bu dönemde Türkiye'de geceleyen ziyaretçilerin kişi başı ortalama gecelik harcaması 102 dolar olarak gerçekleşti. Yurt dışında ikamet eden vatandaşlarda ise bu rakam 72 dolar seviyesinde oldu.
HARCAMA KALEMLERİNDE YEME-İÇME İLK SIRADA
Turizm gelirleri içinde en büyük pay %27 ile yeme içme harcamalarına ait oldu. Uluslararası ulaştırma harcamaları %15,8, konaklama harcamaları ise %13 pay aldı.
Geçen yılın aynı dönemine göre konaklama harcamaları %21,2, sağlık harcamaları %18,4 ve yeme içme harcamaları %13,7 artış gösterdi.
GELİŞ AMAÇLARINDA "TATİL" İLK SIRADA
Ziyaretçilerin %55,3'ü Türkiye'ye "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla geldi. Bunu %26,8 ile akraba ve arkadaş ziyareti, %8,2 ile alışveriş takip etti.
Yurt dışı ikametli vatandaşların ise büyük çoğunluğu (%66,7) Türkiye'ye akraba ve arkadaş ziyareti için geldi.
TURİZM GİDERİ GERİLEDİ, YURT DIŞI SEYAHAT ARTTI
Turizm gideri ise %9,1 azalarak 2 milyar 224 milyon 603 bin dolara geriledi. Bunun 1 milyar 730 milyon 729 bin doları kişisel harcamalardan oluştu.
Öte yandan yurt dışına çıkan vatandaş sayısı %13,1 artarak 2 milyon 936 bin 279 kişiye yükseldi. Bu kişilerin kişi başı ortalama harcaması 758 dolar olarak hesaplandı.