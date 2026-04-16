Turizm gelirleri 8 yılda yüzde 109 arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesince "7. Uluslararası Seyahat ve Turizm Dinamikleri Kongresi" düzenlendi. Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk turizminin son yıllarda yalnızca büyüyen bir sektör değil, aynı zamanda ülkenin ekonomik gücünü, kültürel zenginliğini ve uluslararası marka değerini temsil eden stratejik bir alan haline geldiğini kaydetti. Ersoy, "Turizm sahasında gelirlerimizi 2017'ye kıyasla yüzde 109 artırdık. Turizm politikalarımızın odağında, turizmi tüm yıla yaymak, ziyaretçilerimizi yalnızca belli merkezlerde değil, 81 ilde ağırlamak, Türkiye markasını küresel ölçekte daha görünür hale getirmek bulunmaktadır" dedi.