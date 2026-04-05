Turizm ve ihracata 120 milyar TL kredi desteği

Hazine ve Maliye Bakanlığı, küresel konjonktür ve bölgesel risklerin ekonomik aktivite üzerindeki etkilerini minimize etmek amacıyla Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında önemli bir adım daha atıyor. Ekonomi programında yer alan yatırım, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisi çerçevesinde 120 milyar lira tutarında ilave kredi desteği ekonomiye kazandırılacak.
EK LİMİT TANIMLANDI
Turizm Destek Paketi'yle, turizm işletmelerinin operasyonel verimliliğini korumak amacıyla 60 milyar lira kredi imkânı oluşturuldu. Bu kaynakla, bölgesel dalgalanmaların sektör üzerindeki baskısının önceden göğüslenmesi hedefleniyor. İhracatta Atılım Destek Paketi'yle ihracatçılar için İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) üzerinden kullandırılmak üzere 30 milyar liralık kredi imkânı belirlendi.
FİNANSMANA ERİŞİM
İhracatçılar için 12 milyar lira da Katılım Finans Kefalet AŞ (KFK) üzerinden kullanıma açılacak. Ayrıca KFK aracılığıyla yürütülen destek paketine 18 milyar lira ek limit tanımlandı. Bu limitle, işletmelerin artan maliyetler karşısında ihtiyaç duyduğu işletme sermayesine hızlı ve uygun maliyetli erişim sağlanması öngörülüyor. Söz konusu paketlerin, dezenflasyon süreci ve seçici kredi politikasıyla tam bir eşgüdüm içerisinde tasarlandığına işaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Jeopolitik gelişmeler nedeniyle dış dengede oluşabilecek bozulmayı sınırlamak için hizmet ihracatında turizme büyük destek veriyoruz. Bu paketlerle finansmana erişimde oluşabilecek olası daralmanın önüne geçilecek."